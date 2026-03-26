プロ野球は２７日に開幕。阪神は東京ドームに乗り込み、巨人との伝統の一戦に臨みます。デイリースポーツでは、虎党著名人がリーグ連覇を目指す阪神へエールを送る応援企画「ウル虎エール」を掲載。前編はＴＢＳの宇賀神メグアナウンサー（３０）の登場です。埼玉出身ながら虎党の母親の影響を見事に受け、担当する朝の情報生番組「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」の出番前は、阪神報道を核とする本紙を中心に各スポーツ紙で情報収集を欠かしません。最推しの近本光司選手のユニホームを持参し「“最最速優勝”を狙う勢いで頑張っていただきたいです！」と猛虎愛を爆発させました。

タイガースのグッズは本当に厳重に保管してて、なんの願掛けか分からないけど、なるべく高い所に置きたくて棚の上の方に陳列してるんです。いくつか持参してきました！ユニホームは去年の「ＴＩＧＥＲＳ Ｂ−ＬＵＣＫ ＤＹＮＡＭＩＴＥ ＳＥＲＩＥＳ」のものです。去年の年末ぐらいに届いて、まだこれを着て一度も応援に行っていないのですが、デイリーさんが取材に来てくださるってことで「きょうしかない」ってことで着てきました（笑）。

母が大の虎党で、そのＤＮＡを受け継いで小学生の時に私もファンになりました。母も埼玉出身なんです。祖母はジャイアンツファンです（笑）。不思議ですよね。小学生の時は、金本知憲選手の大ファンでした。

「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」の控室に、スポーツ紙も一般紙も全紙用意してくださるんです。私だけ必ずデイリーさんを一番上に置いて、１番にくまなく読んでます。他の新聞も含めてもちろん全ページ見てます。安住（紳一郎）さんはベイスターズファンなので「またデイリー読んでるの？」ってあきれられてます。虎党ということは、局内ではだいぶ浸透してますね（笑）。

開幕から伝統の一戦。だいぶ応援に力は入ります。（巨人開幕の）竹丸和幸投手がちょっと怖いんです。タイガースって「初物に弱い」みたいなジンクスがあるんですけど、タイガースの力が出せれば連勝できると思うんで、開幕戦、勝ちましょう！どの立場で言ってるんだろう？（笑）。

今は近本選手のファンです。哲学者とも称されて理論派なところもすごいと思いますし、一番は２０１８年のドラフトで（指名され）、私はＴＢＳに２０１８年入社ということで勝手に親近感を覚えてます。同年代の近本選手が活躍されてるとうれしいです。残留してくれて本当に良かったです。（昨年１１月の）「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ」の取材に伺ってご本人に直接「（残留してくれて）ありがとうございます」と言ったら、すごい戸惑ってらっしゃってました。けど愛はしっかりお伝えできた（笑）。藤川球児監督、佐藤輝明選手、森下翔太選手にも取材させていただきました。夢のような時間でアナウンサーになって良かったとそこで痛感しました。

今年はもう勝手に開幕スタメン予想を宇賀神の中でやってるんですけど、ルーキーの岡城快生選手、立石正広選手、谷端将伍選手に頑張ってほしいと思います。タイガースのこれからを担う選手たちに期待したいです。

ＷＢＣは負けてしまったのは悔しいんですけど、佐藤選手と森下選手はここぞって時に打ってくれるんだって思いましたよね。本当に誇りに思いました。メジャーにまたバレてしまったか…。気持ちを切り替えて、リーグ“最最速優勝”を狙うぐらいの勢いで頑張っていただきたいですね！

私にとってタイガースは本当に「生きる糧」です。見に行けなかった場合も試合結果を必ずチェックしてて、生活の一部です。関西だと、タイガースが負けた翌日はみんな機嫌悪いみたいなのを言うじゃないですか。−ＴＩＭＥ，のスポーツコーナーではどの球団の選手も活躍したらもちろん取り上げることになるので、なるべく中立にお伝えしなきゃいけないのは前提としてあるんですけど、阪神がもし負けた試合のＶＴＲで私が映ってたらもしかしたら無表情になっているかもしれないです…。勝っても負けても私だけワイプがずっと抜かれるんです。人間なんで気持ちが出ちゃう時もあるよってことはお伝えしたいです（笑）。

毎年初詣に行く時、家族や自分の健康をお祈りするんですけど、同時にタイガースの選手の皆さんの平穏も無事もお祈りしてます。ケガなくシーズンを終えられますように、体に気をつけて優勝目指して頑張ってください！

◆宇賀神メグ（うがじん・めぐ）１９９５年１２月２８日生まれ。埼玉県出身。法政大学生命科学部生命機能学科を卒業後、２０１８年にＴＢＳ入社。「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜水）、「人生最高レストラン」、「ジェーン・スー 生活は踊る」を担当中。虎党の母親の影響を受け、小学生の頃から虎党に。好きな選手は近本光司選手。趣味はガーデニング、喫茶店巡り、マージャン。特技はエレキギター。好きな言葉は「笑う門には福来る」。自身の性格は「まったりした頑固者」。