ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は25日に予選2日目が行われた。「超イイ値」担当の栗林幸太郎記者が、きょう26日の3日目に狙うのは中村日向（27＝香川）だ。

抜群のパワーで飛躍を誓う。中村は2日目8Rで6コースから4着。コース負けは否めないだけに決して悲観する内容ではなく、焦りの色は一切ない。

相棒の34号機は前回（2節前）、湯川浩司がトップ級の足を誇って優勝した当地屈指の評判機。「湯川さんが仕上げてくれているので何もしていない。足は全体的に良くて、特に行き足がいい」と手応えは十分。ピット内でも評判の足色で、試運転でも軽快な動きが目立つ。「（末永）和也としか足合わせしていないけど、出ていきますね」。ドリーム男で好調一途の末永を圧倒するほどの仕上がりで、現時点で節イチと言っても過言ではない。

昨年はキャリアハイの6Vをマークし、見据える先はトップ戦線。「最近はG1で結果を出せていないし、去年もSGに出ただけなので。今回はSGでいいエンジンを引けてチャンスだと思う。レース内容、結果を求めて」と力を込める。

近年は持ち味であるスタート力に磨きがかかって攻撃力は上昇。「足がいいのでスタートが届き過ぎてしまう」とうれしい誤算を伝えた上で「全速で行っているし、同体からでも伸びていく。もう少し、（コンマ）10近辺で行けたら」とイメージを膨らませる。さあ反撃の3日目。集中力を研ぎ澄ませての鋭発攻勢から自慢のパワーを発揮する。

【栗林の買い目】3Rは鋭く捲り差す。＜5＞＝＜3＞、＜5＞＜1＞流し。8R、4カドに引いて強烈な一撃を見舞う。行き足から伸びは強力だ。＜4＞＝＜3＞、＜4＞＜5＞、＜4＞＜6＞流し。

◇栗林 幸太郎（くりばやし・こうたろう）前回「超イイ値」を担当した鳴門スピードクイーンメモリアルではノーヒット。今度こそ！！と、燃えている。