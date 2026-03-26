新潟アルビレックスBBは25日、新潟県長岡市内のアオーレ長岡で28日からのホームでの岐阜2連戦を見据えて実戦練習などを行った。18日にアマチュア契約で新加入したSF中村謙斗（22）はホームのブースターの前でBリーグデビューを目指す。

21日のアウェー岡山戦でベンチ入り。次に狙うのはホームでのBリーグデビューだ。20日に国士舘大の卒業式を終えると、翌21日からのアウェー岡山戦に同行。21日朝にSFモリソンが体調不良となり、急きょ中村がベンチ入りすることになった。出番はなかったが「ベンチに入れてうれしかった」と加入4日目でのベンチ入りを素直に喜んだ。

今週は「チームの動きを早く覚えて、連係できるようにしたい」と練習後に鵜沢潤監督から直接指導を受けるなど急ピッチでチームの戦い方を勉強中。これまでサインはフルネームを漢字で横書きしていたが、クラブからサインを考えるように言われ「父に相談しながら1時間くらい考えた」と名前をローマ字でデザインした。

中村は「出場できたらリバウンドやディフェンス、ルーズボールなど泥臭いところでガッツを出したい」と目を輝かせる。残り8試合でチームの起爆剤になるべく、まずはホームでデビューを飾る。