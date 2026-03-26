ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は25日に予選2日目が行われた。

雨の2日目は波乱続出。そんな中、佐々木完太（29＝山口隼人）が好枠セットで連勝。ドリーム覇者の末永和也（27＝佐賀）は2、1着にまとめて首位を堅守。大上卓人（35＝広島）、定松勇樹（24＝佐賀）も逃げて日またぎ2連勝。トリの12Rは松井が2コース捲りで締めくくった。

初日は鳴りを潜めたセンターダッシュ勢も随所で快攻を披露。まずは3Rの前田滉（26＝愛知）が4カド捲りで2勝目を飾る。スタートは「危なかった」と冷や冷やのコンマ01だったが「2日目の行き足はいつもの好きな感じ」と機力も確実に上昇中。5Rの白井英治（49＝山口）は捲り差し。11Rの峰竜太（40＝佐賀）は痛快ダッシュで一撃。整備の効果が出てきた。

6Rで5号艇だった馬場貴也（滋賀）は全艇スローの4コースからブイ際を絶妙差し。「行き足までは悪くないし、ターンはまずまず。現状で70点くらい」。伸び強化を今後の課題にあげ、成功すれば「85点くらいになると思う」と語る。

本格化を目指す3日目のきょう26日は、42回目の誕生日。1号艇の10Rで逃げ切って自ら花を添えたい。