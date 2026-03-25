人気ブランド【マリハ】春のとっておきNEWS！ 表参道ヒルズ20周年限定ネックレスにも注目

【MARIHA（マリハ）】は、フランス・パリを拠点にクリエイティブディレクター、デザイナーとしてインターナショナルに活動しているMarie Weston氏が手がけているブランド。“花鳥風月”をテーマに、繊細で女性らしい感性を吹き込んだジュエリー、服、ファッション小物を展開しています。気になるのは、心躍る春の新作。とっておきの限定アイテムにも注目です。

デザイナーが旅するなかで出合ったみずみずしい花々がインスピレーション

リゾートドレスコレクションの2026年春夏のテーマは“Poetic Bloom”。デザイナーが世界を旅するなかで出合った、やわらかな陽光とみずみずしく咲き誇る花々がインスピレーションになっています。

【MARIHA】左：ブラウス\36,300、スカート\39,600、ハット\27,500 右：ワンピース\38,500、ハット\30,800

【MARIHA】らしい、ふとした動きで揺らめくエレガントなワンピースのほか、優雅なフレアスリーブのブラウスも印象的。日常からバカンスまで、大人のさまざまなシーンを優美に凛と彩ります。

洗練された都会的なムードを漂わせるレディなハット

コーディネートに加えるだけでレディなムードが満喫できると好評なのが、昨年からスタートしたハット。今シーズンは、新型も登場。

【MARIHA】左：ハット\30,800、右：ハット\\27,500

身につけた人の個性を引き立ててくれる、無駄を削ぎ落としたシンプルなデザイン。ペーパー素材で風通しがよく、軽やかにかぶれます。

させばそこはオアシス。オリジナルの上品な柄を使用した晴雨兼用傘

ハット同様、昨年リリースされて以来、大人の女性に人気が高いのが晴雨兼用傘。皇室御用達の傘として知られている【前原光榮商店】の職人によって丁寧に作られています。

【MARIHA】晴雨兼用傘 \38,500

内側には、ドレスのアーカイブから人気の高かったプリントが。

【MARIHA】晴雨兼用傘\38,500

生地のみならず、石突きやシャフト、ハンドルなどにもこだわりが詰まった、端正な佇まい。機能だけではないおしゃれ心をくすぐる傘は、春夏のよき相棒になってくれます。

表参道ヒルズ20周年記念の限定アイテムはコインネックレス

今年、表参道ヒルズがオープンして20周年という節目を迎え、さまざまな企画が進行中。同ビルに店舗を構える【MARIHA】でも、定番として人気を誇る「Ancient Memories」シリーズから限定コインネックレスを販売します。

【MARIHA】Ancient Memories ネックレス Darius 2連 40cm \38,500

コインに刻まれているのは、古代ペルシアを黄金期へと導いたダリウス王。今回の限定ネックレスでは、コインのトップが取り外しができ、2種類のチェーンがついていて、マルチウェイで使えるというのが嬉しいところ。きれいめからカジュアルまで幅広くマッチしてくれる2連コインネックレスは、2026年3月28日（土）から表参道ヒルズ店、翌週からはオンラインブティックで購入可能。気になった方は、ぜひ早めにチェックしてみて。

senior writer：Momoko Miyake