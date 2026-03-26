恒例のロンド、テクニシャン堂安律が華麗に股抜きを決めた相手は…【日本代表】
現地時間３月25日、日本代表の始動２日目。ホテルで静養中の佐藤龍之介を除く26名がスコットランド戦に向けて本格的なトレーニングを実施した。
７対２の３グループに分かれてのロンド。最も声が出ていたのは堂安律のグループで、そこには堂安の他に橋岡大樹、小川航基、藤田譲瑠チマ、佐野航大、塩貝健人、町野修斗、菅原由勢、さらに前田遼一コーチがいた。
日本のトップ・オブ・トップの選手たちが和気藹々とボール回しをするなかで目を引くのは、堂安の秀逸な技術だ。パスをもらう向き、トラップのセンス、ダイレクトパスの精度、どれを取っても素晴らしかった。
そんな堂安が絶妙な間合いで股抜きを成功させる。“犠牲者”は佐野航大。プロがプロを相手に華麗な股抜きを決めるのだからさすがだ。
改めて、テクニシャン堂安の凄さを見せつけられたシーンでもあった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！（Part２）
７対２の３グループに分かれてのロンド。最も声が出ていたのは堂安律のグループで、そこには堂安の他に橋岡大樹、小川航基、藤田譲瑠チマ、佐野航大、塩貝健人、町野修斗、菅原由勢、さらに前田遼一コーチがいた。
日本のトップ・オブ・トップの選手たちが和気藹々とボール回しをするなかで目を引くのは、堂安の秀逸な技術だ。パスをもらう向き、トラップのセンス、ダイレクトパスの精度、どれを取っても素晴らしかった。
そんな堂安が絶妙な間合いで股抜きを成功させる。“犠牲者”は佐野航大。プロがプロを相手に華麗な股抜きを決めるのだからさすがだ。
改めて、テクニシャン堂安の凄さを見せつけられたシーンでもあった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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