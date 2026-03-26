Snow Man目黒蓮、ドライブに子犬とのくつろぎタイム…「Zoff」新CMで海外感漂う日常シーン
【モデルプレス＝2026/03/26】Snow Manの目黒蓮が出演するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」の新テレビCM「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses 調光＋BLC」篇が、4月3日より全国放映開始される。
【写真】スノ目黒、原宿・渋谷・自由が丘で飾られる大型装飾
CMでは「めのため、未来のため」をキーメッセージに、ブルーライトカット機能付きの調光SUNCUTGlassesを着用した目黒が登場。映画のワンシーンを思わせるような、ドライブやダイナー、部屋でくつろぐシーンなど、さまざまなシチュエーションの中で軽やかにアイウェアをかけこなす。部屋のシーンでは、Zoffのマスコットキャラクターでもあるシベリアンハスキーの子犬とリラックして過ごす姿も見せている。
4月3日より店頭で発売するレンズ「ブルーライトカット調光レンズ」は、ブルーライトカット、紫外線カット、調光機能を備えたレンズ。仕事や勉強、SNSなど、PCやスマートフォンに囲まれ、目を使う機会が多い現代のライフスタイルに対応。屋内外でかけ替える手間を減らし、日中の強い日差しから夜のスマートフォン使用時まで、さまざまなシーンで快適に使用できるアイテムだ。
CM放送にあわせて、目黒のウィンドウ装飾（4月3日より順次／原宿店・自由が丘メープル通り店・グランド東京渋谷店）が店舗にて掲載される。またメイキングインタビューでは、外国人スタッフと撮影合間に楽しく談笑した話や、新生活を迎える人へのメッセージなどについて語っている。（modelpress編集部）
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【写真】スノ目黒、原宿・渋谷・自由が丘で飾られる大型装飾
◆目黒蓮、レトロな海外風シーンで様々なアイウェアかけこなす
CMでは「めのため、未来のため」をキーメッセージに、ブルーライトカット機能付きの調光SUNCUTGlassesを着用した目黒が登場。映画のワンシーンを思わせるような、ドライブやダイナー、部屋でくつろぐシーンなど、さまざまなシチュエーションの中で軽やかにアイウェアをかけこなす。部屋のシーンでは、Zoffのマスコットキャラクターでもあるシベリアンハスキーの子犬とリラックして過ごす姿も見せている。
CM放送にあわせて、目黒のウィンドウ装飾（4月3日より順次／原宿店・自由が丘メープル通り店・グランド東京渋谷店）が店舗にて掲載される。またメイキングインタビューでは、外国人スタッフと撮影合間に楽しく談笑した話や、新生活を迎える人へのメッセージなどについて語っている。（modelpress編集部）
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