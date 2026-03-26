目黒蓮がZoff新TVCMに登場！様々なシチュエーションで軽やかにアイウェアをかけこなす

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メガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、グローバルブランドアンバサダーの目黒蓮が出演する新TVCM「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses調光＋BLC」篇を4月3日から全国で順次放送。

また、TVCMおよび広告クリエイティブで目黒蓮が着用するサンカットグラスを、同日より全国のZoff店舗および公式オンラインストアで発売。3月26日からZoff公式オンラインストアで予約受付を開始する。

■キーメッセージは「めのため、未来のため」

新TVCMでは「めのため、未来のため」をキーメッセージに、ブルーライトカット機能付きの調光SUNCUTGlassesを着用した目黒蓮が登場。

映画のワンシーンを思わせるような、ドライブやダイナー、部屋でくつろぐシーンなど、様々なシチュエーションのなかで軽やかにアイウェアをかけこなす。

部屋のシーンで、Zoffのマスコットキャラクターでもあるシベリアンハスキーの子犬とリラックスして過ごす姿にも注目だ。

また原宿店、自由が丘メープル通り店、グランド東京渋谷店では、4月3日から順次、紫外線量でアイウェア部分の色が変わる調光ウィンドウ装飾が掲出 される。

■関連リンク

調光SUNCUTGlasses 特設サイト

https://www.zoff.co.jp/shop/contents/zoff-uvcut.aspx

Zoff OFFICIAL SITE

https://www.zoff.co.jp

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/