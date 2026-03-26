永瀬廉＆黒川想矢が出演する「#春うたベスト50」キャンペーン第3弾CM公開！back numberの名曲にのせて描く兄と弟の物語
ユニバーサル ミュージックが展開する「#春うたベスト50」キャンペーンの第3弾CM「兄弟の物語『解放』篇」が公開された。
■新CMにはback number「水平線」「花束」を起用
King & Princeの永瀬廉、俳優の黒川想矢が初共演する新CMは、永瀬廉が10年来のファンであるback numberの「水平線」「花束」を起用し、3月26日から全国で放映が開始。3月12日に公開された第1弾CMから、3月19日に公開された第2弾CMにかけて、本音で語り合えなかった兄弟の距離が徐々に縮まり、関係が雪解けしていく様子を描いた。
そして、第3弾CMでは、明朝まで語り合いながら時間をともにすることで、さらにふたりの心が解き放たれていく姿が描かれる。
ユニバーサル ミュージックの春にぴったりな曲を集めたプレイリストの他、CMに出演のしている永瀬廉、黒川想矢が選んだ楽曲のプレイリストも各種音楽配信サービスで公開された。こちらもぜひチェックしてみよう。
■CMストーリー
話は尽きず語り歩き、夜明けを迎える兄弟。
降り積もった季節外れの雪景色は、まるで幻のように、兄弟を幼い頃のふたりに戻してくれる。
「負けるな」と叫ぶ兄。
自らもまた「負けたくない」その一心で。
「負けるか」と叫ぶ弟。
そしてまた「負けるな」と兄にも伝えたかった。
爽やかな喪失は、涙となって弟の頬を濡らし、兄の心に火を灯した。
雪どけも近い。
明朝6時。
■永瀬廉、黒川想矢 インタビューコメント
Q：今回のCM起用楽曲をおふたりはお聴きになったことがありますか？
永瀬廉：勿論全部あります。
黒川想矢：back numberさんの「水平線」はたくさん聞いています。
永瀬廉：僕もback numberさんがすごく好きで、昨年の冬の「#プレイリスト聴こうよ」キャンペーンにCM出演させていただいたときも、back numberさんの曲が入っていて喜んだのを覚えていますが、今回も入っていてとても嬉しいです！
■【画像】新CMの場面写真
■関連リンク
「＃春うたベスト50」特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/spring-songs/2026/
春うたベスト50 プレイリスト
https://umj.lnk.to/WJwTLNtuRD
永瀬廉 春うたベスト25 プレイリスト
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黒川想矢 春うたベスト25 プレイリスト
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