永瀬廉＆黒川想矢が出演する「#春うたベスト50」キャンペーン第3弾CM公開！back numberの名曲にのせて描く兄と弟の物語

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ユニバーサル ミュージックが展開する「#春うたベスト50」キャンペーンの第3弾CM「兄弟の物語『解放』篇」が公開された。

■新CMにはback number「水平線」「花束」を起用

King & Princeの永瀬廉、俳優の黒川想矢が初共演する新CMは、永瀬廉が10年来のファンであるback numberの「水平線」「花束」を起用し、3月26日から全国で放映が開始。3月12日に公開された第1弾CMから、3月19日に公開された第2弾CMにかけて、本音で語り合えなかった兄弟の距離が徐々に縮まり、関係が雪解けしていく様子を描いた。

そして、第3弾CMでは、明朝まで語り合いながら時間をともにすることで、さらにふたりの心が解き放たれていく姿が描かれる。

ユニバーサル ミュージックの春にぴったりな曲を集めたプレイリストの他、CMに出演のしている永瀬廉、黒川想矢が選んだ楽曲のプレイリストも各種音楽配信サービスで公開された。こちらもぜひチェックしてみよう。

■CMストーリー

話は尽きず語り歩き、夜明けを迎える兄弟。

降り積もった季節外れの雪景色は、まるで幻のように、兄弟を幼い頃のふたりに戻してくれる。

「負けるな」と叫ぶ兄。

自らもまた「負けたくない」その一心で。

「負けるか」と叫ぶ弟。

そしてまた「負けるな」と兄にも伝えたかった。

爽やかな喪失は、涙となって弟の頬を濡らし、兄の心に火を灯した。

雪どけも近い。

明朝6時。