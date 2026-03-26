ロックバンド「Ｔ―ＢＯＬＡＮ」が８月１０日に東京・北の丸公園の日本武道館でコンサートを行い、このステージをもって解散することが２５日、分かった。バンドにとって最初で最後の武道館コンサートで、３５年間の歴史に幕を下ろす

Ｔ―ＢＯＬＡＮは現在、４７都道府県をめぐる史上最大規模のラスト・ライブツアー「Ｔ―ＢＯＬＡＮ ＬＡＳＴ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５―２０２６ 終章 ＳＩＮＧ ＴＨＥ ＢＥＳＴ ＨＩＴ ＪＯＵＲＮＥＹ ４７」（５８公演）を敢行中。どういう形で活動にピリオドを打つかメンバー間で幾度となく話し合いを重ねてきたが、ギターの五味孝氏（６０）の「少年時代からの憧れ、武道館で最後を迎えたい」という思いがきっかけとなり、コンサートの聖地をファイナルの場に選んだ。

１９９１年にデビューし、「離したくはない」「じれったい愛」「マリア」など多くの名曲を彩ってきたＴ―ＢＯＬＡＮは、９９年に一度解散するも２０１７年に完全復活。ボーカル・森友嵐士（６０）の心因性発声障害や上野博文（６０）のくも膜下出血、現在のツアー直前に見つかったステージ４の肺がんなど、苦難と闘いながらステージに立ち続け、音楽を表現してきた。

森友は「悔いを残さないために、自分たちの意思で“ラスト”を選びました」と思いを告白。「２０２６年８月１０日、日本武道館。“約束の旅”のその先にある、Ｔ―ＢＯＬＡＮというバンドの物語を、その一夜を、みんなと一緒に創（つく）り上げられたら嬉（うれ）しい」とステージに全身全霊で向き合う覚悟をつづるとともに「この日が、すべてになります。武道館で待ってるな」と呼びかけた。

【森友嵐士コメント全文】

一夜一夜が、ファイナル。

その先にある たった一夜の武道館へ。

４７都道府県、すべての街に会いに行く。

あのとき交わした約束を、やっと果たせたと思っています。

悔いを残さないために、自分たちの意思で“ラスト”を選びました。

２０２６年８月１０日、日本武道館。

“約束の旅”のその先にある、Ｔ―ＢＯＬＡＮというバンドの物語を、その一夜を、みんなと一緒に創り上げられたら嬉しい。

この日が、すべてになります。

武道館で待ってるな。

Ｔ―ＢＯＬＡＮ 森友嵐士

◆Ｔ―ＢＯＬＡＮ（ティー・ボラン）ボーカル・森友嵐士、ギター・五味孝氏、ベース・上野博文、ドラム・青木和義による４人組バンド。１９９１年「悲しみが痛いよ」でデビュー。９５年、森友が心因性発声障害に悩まされ、同年のライブを最後に活動休止。９９年１２月に解散。２０１２年に再結成し、１４年に活動休止。１７年に再始動した。