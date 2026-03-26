女優の広瀬すず（２７）、伊藤沙莉（３１）、俳優のオダギリジョー（５０）が出演するサントリー「ザ・プレミアム・モルツ」の新ＣＭ「プレモル子ちゃん・味も一新」編が、２６日から全国で順次オンエアされる。「ちびまる子ちゃん」の登場人物がプレミアムな大人になった世界を実写で描いた「プレモル子ちゃん」シリーズ最新作で、中味・パッケージが一新した製品を前に３人は気持ちのいい飲みっぷりを見せている。

今作はモノトーン映像を軸に、特定の色だけを抽出するパートカラーで「ザ・プレミアム・モルツ」を強調。まる子（広瀬）、たまちゃん（伊藤）、花輪クン（オダギリ）が初めて飲むリアクションをズームアップで捉えたシーンを通じて「プレミアムを、もういちどはじめよう。」というメッセージを訴求している。

ビールを口にするなり「そうきましたか…」とうなった広瀬は、心が満たされた出来事として家でのひとときを紹介。「グラスにプレモルを入れて、ただただ自分が褒められている動画を見たり。自己肯定感を上げるというか、優雅に過ごして自分に浸る時間が最近は毎日ある」と明かした。

初めて飲むシーンで一発ＯＫを決めたオダギリは、５０歳の誕生日前に友人からサプライズで祝福されたエピソードを披露。「この年になって、そういうことをやってくれる人がいるんだとほっこりしました」と照れ笑いを浮かべた。伊藤は毎年恒例というクリスマスパーティーを挙げ「（仲間と過ごす）その時間は自分にとって贅沢（ぜいたく）なご褒美でした」と振り返った。