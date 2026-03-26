永瀬廉＆黒川想矢“兄弟”が朝まで語り合い…心を解放 ユニバーサル ミュージック新CMの第3弾
King ＆ Princeの永瀬廉、俳優の黒川想矢が、26日から放送されるユニバーサル ミュージック新CMの第3弾『兄弟の物語「解放」篇』に出演する。
【動画】永瀬廉×黒川想矢 兄弟の物語「開放」編
12日から開始した「＃春うたベスト50」キャンペーンでは、音楽を聴くことで、春をより何倍も楽しめる楽曲をまとめたプレイリスト「春うたベスト50」他を公開。日本中に音楽の力で元気を届ける。
永瀬が10年来のファンであるback numberの楽曲を起用した今回のCMでは、第1弾から19日に公開した第2弾CMにかけて、本音で語り合えなかった兄弟の距離が徐々に縮まり、関係が雪解けしていく様子を描いている。
第3弾CMでは、明朝まで語り合いながら時間を共にすることで、さらに2人の心が解き放たれていく姿が映し出される。ユニバーサル ミュージックの春にぴったりな曲を集めたプレイリストの他、永瀬、黒川が選んだ楽曲のプレイリストも各種音楽配信サービスで公開されている。
■インタビューコメント
――今回のCM起用楽曲をお2人はお聴きになったことがありますか？
永瀬：もちろん全部あります。
黒川：back numberさんの「水平線」はたくさん聞いています。
永瀬：僕もback numberさんがすごく好きで、昨年の冬の「#プレイリスト聴こうよ」キャンペーンにCM出演させていただいたときも、back numberさんの曲が入っていて喜んだのを覚えていますが、今回も入っていてとてもうれしいです！
【動画】永瀬廉×黒川想矢 兄弟の物語「開放」編
12日から開始した「＃春うたベスト50」キャンペーンでは、音楽を聴くことで、春をより何倍も楽しめる楽曲をまとめたプレイリスト「春うたベスト50」他を公開。日本中に音楽の力で元気を届ける。
永瀬が10年来のファンであるback numberの楽曲を起用した今回のCMでは、第1弾から19日に公開した第2弾CMにかけて、本音で語り合えなかった兄弟の距離が徐々に縮まり、関係が雪解けしていく様子を描いている。
■インタビューコメント
――今回のCM起用楽曲をお2人はお聴きになったことがありますか？
永瀬：もちろん全部あります。
黒川：back numberさんの「水平線」はたくさん聞いています。
永瀬：僕もback numberさんがすごく好きで、昨年の冬の「#プレイリスト聴こうよ」キャンペーンにCM出演させていただいたときも、back numberさんの曲が入っていて喜んだのを覚えていますが、今回も入っていてとてもうれしいです！