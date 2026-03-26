玉森裕太、日常のささいな“いいこと”明かす「動画サイトで動画を見るときに…」
6人組グループ・Kis-My-Ft2の玉森裕太が、4月1日から放送されるネイチャーラボのプレミアムホームケアブランド『ラボン』クルマ用フレグランス「ラボン・デ・ブーン」の新CM「いいことあるかなラボンデブーン」篇に出演する。
【写真】アンニュイな表情をみせる玉森裕太
今回の新CMの舞台は雨の日のカフェ。ひとり、物憂げなシーンから幕を開ける。しかし、車内に満ちる新しい香りをきっかけに、沈んでいた心は晴れやかに一変。日常にあるささいな「いいこと」に出会う予感を描いた、ドラマチックなストーリーに仕上がっている。思わず目を奪われる印象的な表情と、前を向き次の希望への一歩を踏み出す姿で、新しい香りに背中を押され、日常の中にある「いいこと」に出会う予感を表現している。
初めの撮影は、雨の降るカフェのテラスから、物憂げに自身の車を見つめるシーンからスタート。今回は初めて失恋の設定だったが、切なさを漂わせる玉森の表情が完璧で、撮影はすぐに次の車内のカットへと進行した。車に乗り込み、新しい香りを嗅いでシートに深くもたれかかるシーン。目を閉じる仕草やアンニュイな表情が色気たっぷりで、モニターを見つめるスタッフも思わずうっとりしてしまうほど。
一方で、ふと誰かに遭遇して声をかけるシーンでは「乗ってく？」「仕事？わかった！」とチャーミングな演技を見せ、現場のスタッフも思わず笑顔に包まれた。さらに、ラストの車の中からこちらを見つめるシーンでは、玉森自身も「最後に目があったのは誰なんだろう？」と考察する一幕も。誰かに会った時のうれしそうな笑顔から、ドキッとするような視線まで、カットごとに多彩な表情を見せた今回の撮影。夏のロケでかなり気温も高い中だが、毎回完璧な表情でドラマチックな世界観に没入して、無事、撮影は終了した。
■玉森裕太インタビュー
――これまでのCMでは彼女との生活やデートなど、ハッピーな気持ちと共にラボン・デ・ブーンが描かれてきましたが、今回は恋が終わるという描写になっています。今回、ストーリーを演じるにあたって、これまでとの心境の変化はありましたか。
失恋というテーマ、ついに来たか、と（笑）。なんとなくさみしい気持ちもありつつ、春らしい新しい出会いがあるんじゃないかみたいな、前向きなメッセージも含まれているのではと思います。
――「いいことあるかな、ラボン・デ・ブーン」というセリフが印象的でしたが、最近いいことあったなと思った出来事はありますか。
地味にうれしいと思うのが、動画サイトで動画を見るときに、広告の時間が5秒だった時。めっちゃうれしいです（笑）。
――今回のCMのように香りを変えることで前向きになることってありますよね。玉森さんが最近、気分を変えたい時にしていることは何ですか。
僕はドライブが好きなんです。だからドライブですかね。車内にこういう置き型フレグランス（ラボン・デ・ブーン）を置いて気分も高めて。いい香りとともにリフレッシュにもなります。
――失恋を乗り越えて前に進むCMですが、玉森さんが前向きになれた瞬間はどんな時ですか。
実はネガティブ思考で、落ち込んだりすることもあるのですが、自分の中で精一杯やりきれた、「あのとき頑張ってたから大丈夫」と思える時に前向きになれます。前向きになれるかなれないかで言ったら、僕は自然と前向きになれる方です。結構すぐ切り替えられちゃう方なんですよね。
――視聴者の方に向けていいことが起きそうな前向きなメッセージをお願いします。
誰にも良いことは起きます、絶対に。同じぐらい、たぶん嫌なことも起きます。でもそれを、やっぱ「楽しんだもん勝ち」なのかなって僕は思いますね。嫌なことがあったら「次は絶対いいことあるな」って思うように僕はしてるので。「なんとでもなるさ」という心持ちでいいと思います！
【写真】アンニュイな表情をみせる玉森裕太
今回の新CMの舞台は雨の日のカフェ。ひとり、物憂げなシーンから幕を開ける。しかし、車内に満ちる新しい香りをきっかけに、沈んでいた心は晴れやかに一変。日常にあるささいな「いいこと」に出会う予感を描いた、ドラマチックなストーリーに仕上がっている。思わず目を奪われる印象的な表情と、前を向き次の希望への一歩を踏み出す姿で、新しい香りに背中を押され、日常の中にある「いいこと」に出会う予感を表現している。
一方で、ふと誰かに遭遇して声をかけるシーンでは「乗ってく？」「仕事？わかった！」とチャーミングな演技を見せ、現場のスタッフも思わず笑顔に包まれた。さらに、ラストの車の中からこちらを見つめるシーンでは、玉森自身も「最後に目があったのは誰なんだろう？」と考察する一幕も。誰かに会った時のうれしそうな笑顔から、ドキッとするような視線まで、カットごとに多彩な表情を見せた今回の撮影。夏のロケでかなり気温も高い中だが、毎回完璧な表情でドラマチックな世界観に没入して、無事、撮影は終了した。
■玉森裕太インタビュー
――これまでのCMでは彼女との生活やデートなど、ハッピーな気持ちと共にラボン・デ・ブーンが描かれてきましたが、今回は恋が終わるという描写になっています。今回、ストーリーを演じるにあたって、これまでとの心境の変化はありましたか。
失恋というテーマ、ついに来たか、と（笑）。なんとなくさみしい気持ちもありつつ、春らしい新しい出会いがあるんじゃないかみたいな、前向きなメッセージも含まれているのではと思います。
――「いいことあるかな、ラボン・デ・ブーン」というセリフが印象的でしたが、最近いいことあったなと思った出来事はありますか。
地味にうれしいと思うのが、動画サイトで動画を見るときに、広告の時間が5秒だった時。めっちゃうれしいです（笑）。
――今回のCMのように香りを変えることで前向きになることってありますよね。玉森さんが最近、気分を変えたい時にしていることは何ですか。
僕はドライブが好きなんです。だからドライブですかね。車内にこういう置き型フレグランス（ラボン・デ・ブーン）を置いて気分も高めて。いい香りとともにリフレッシュにもなります。
――失恋を乗り越えて前に進むCMですが、玉森さんが前向きになれた瞬間はどんな時ですか。
実はネガティブ思考で、落ち込んだりすることもあるのですが、自分の中で精一杯やりきれた、「あのとき頑張ってたから大丈夫」と思える時に前向きになれます。前向きになれるかなれないかで言ったら、僕は自然と前向きになれる方です。結構すぐ切り替えられちゃう方なんですよね。
――視聴者の方に向けていいことが起きそうな前向きなメッセージをお願いします。
誰にも良いことは起きます、絶対に。同じぐらい、たぶん嫌なことも起きます。でもそれを、やっぱ「楽しんだもん勝ち」なのかなって僕は思いますね。嫌なことがあったら「次は絶対いいことあるな」って思うように僕はしてるので。「なんとでもなるさ」という心持ちでいいと思います！