目黒蓮、軽やかにアイウェアをかけこなす シベリアンハスキーの子犬とリラックス
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、4月3日から放送されるメガネブランド『Zoff（ゾフ）』新テレビCM「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses調光＋BLC」篇にグローバルブランドアンバサダーとして出演する。
【動画】カッコよくアイウェアをつけこなす目黒蓮の新CM
またCMおよび広告クリエイティブで目黒が着用するサンカットグラスを、同日4月3日より全国のZoff店舗および公式オンラインストアで発売。これに先立ち、26日からZoff公式オンラインストアで予約受付を開始する。
同テレビCMでは「めのため、未来のため」をキーメッセージに、ブルーライトカット機能付きの調光SUNCUTGlassesを着用した目黒が登場。映画のワンシーンを思わせるような、ドライブやダイナー、部屋でくつろぐシーンなど、さまざまなシチュエーションの中で軽やかにアイウェアをかけこなす。また、部屋のシーンでは、Zoffのマスコットキャラクターでもあるシベリアンハスキーの子犬とリラックスして過ごす姿にも注目だ。
3日から店頭で発売するレンズ「ブルーライトカット調光レンズ」は、ブルーライトカット、紫外線カット、調光機能を備えたレンズ。仕事や勉強、SNSなど、PCやスマートフォンに囲まれ、目を使う機会が多い現代のライフスタイルに対応。屋内外でかけ替える手間を減らし、日中の強い日差しから夜のスマートフォン使用時まで、さまざまなシーンで快適に使用することができる。
【動画】カッコよくアイウェアをつけこなす目黒蓮の新CM
またCMおよび広告クリエイティブで目黒が着用するサンカットグラスを、同日4月3日より全国のZoff店舗および公式オンラインストアで発売。これに先立ち、26日からZoff公式オンラインストアで予約受付を開始する。
3日から店頭で発売するレンズ「ブルーライトカット調光レンズ」は、ブルーライトカット、紫外線カット、調光機能を備えたレンズ。仕事や勉強、SNSなど、PCやスマートフォンに囲まれ、目を使う機会が多い現代のライフスタイルに対応。屋内外でかけ替える手間を減らし、日中の強い日差しから夜のスマートフォン使用時まで、さまざまなシーンで快適に使用することができる。