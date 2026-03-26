NY株式25日（NY時間14:22）（日本時間03:22）
ダウ平均　　　46502.94（+378.88　+0.82%）
ナスダック　　　21985.87（+223.98　+1.03%）
CME日経平均先物　53760（大証終比：+280　+0.52%）

欧州株式25日終値
英FT100　 10106.84（+141.68　+1.42%）
独DAX　 22957.08（+320.17　+1.41%）
仏CAC40　 7846.55（+102.63　+1.33%）

米国債利回り
2年債　 　3.881（-0.008）
10年債　 　4.328（-0.032）
30年債　 　4.898（-0.030）
期待インフレ率　 　2.309（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.958（-0.069）
英　国　　4.839（-0.119）
カナダ　　3.474（-0.095）
豪　州　　4.957（-0.088）
日　本　　2.252（-0.006）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝89.97（-2.38　-2.58%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4580.10（+146.00　+3.29%）

ビットコイン（ドル）
71086.88（+1025.75　+1.46%）
（円建・参考値）
1132万2007円（+163371　+1.46%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ