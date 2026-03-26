ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は３７８ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式25日（NY時間14:22）（日本時間03:22）
ダウ平均 46502.94（+378.88 +0.82%）
ナスダック 21985.87（+223.98 +1.03%）
CME日経平均先物 53760（大証終比：+280 +0.52%）
欧州株式25日終値
英FT100 10106.84（+141.68 +1.42%）
独DAX 22957.08（+320.17 +1.41%）
仏CAC40 7846.55（+102.63 +1.33%）
米国債利回り
2年債 3.881（-0.008）
10年債 4.328（-0.032）
30年債 4.898（-0.030）
期待インフレ率 2.309（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.958（-0.069）
英 国 4.839（-0.119）
カナダ 3.474（-0.095）
豪 州 4.957（-0.088）
日 本 2.252（-0.006）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝89.97（-2.38 -2.58%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4580.10（+146.00 +3.29%）
ビットコイン（ドル）
71086.88（+1025.75 +1.46%）
（円建・参考値）
1132万2007円（+163371 +1.46%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46502.94（+378.88 +0.82%）
ナスダック 21985.87（+223.98 +1.03%）
CME日経平均先物 53760（大証終比：+280 +0.52%）
欧州株式25日終値
英FT100 10106.84（+141.68 +1.42%）
独DAX 22957.08（+320.17 +1.41%）
仏CAC40 7846.55（+102.63 +1.33%）
米国債利回り
2年債 3.881（-0.008）
10年債 4.328（-0.032）
30年債 4.898（-0.030）
期待インフレ率 2.309（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.958（-0.069）
英 国 4.839（-0.119）
カナダ 3.474（-0.095）
豪 州 4.957（-0.088）
日 本 2.252（-0.006）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝89.97（-2.38 -2.58%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4580.10（+146.00 +3.29%）
ビットコイン（ドル）
71086.88（+1025.75 +1.46%）
（円建・参考値）
1132万2007円（+163371 +1.46%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ