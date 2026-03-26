２６日（日本時間２７日）に開幕戦の本拠地・ダイヤモンドバックス戦を迎えるドジャースの２６人のロースターが２５日（同２７日）、ＭＬＢ公式サイト内で明らかになった。

開幕戦で先発する山本由伸投手（２７）、４年連続ＭＶＰを狙う大谷翔平投手（３１）、不調ながら期待の大きい佐々木朗希投手（２４）の日本人トリオは順当にメンバー入り。ベッツ、フリーマンら主力に加えてタッカー、ディアスら新加入組も加わった。

一方でスネル、ナック、ストーン、スチュワート、グラテロルの５人が１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入り、エドマンが１０日間のＩＬ、ミラーが６０日間のＩＬに入った。すでにＥ・ヘルナンデス、フィリップスはキャンプ中の段階で６０日間のＩＬに入っており、開幕から９人がＩＬ入りとなった。二塁のレギュラーとして期待の大きかった金慧成内野手は、マイナーで開幕を迎えることになった。

ＭＬＢ公式サイトに掲載されたドジャースの開幕ロースター２６人は以下の通り。

▽投手 カスペリアス、ディアス、ドライヤー、グラスノー、ヘンリケス、クライン、佐々木、スコット、シーハン、トライネン、ベシア、ロブレスキ、山本

▽二刀流 大谷

▽捕手 スミス、ラッシング

▽内野手 ベッツ、エスピナル、フリーランド、フリーマン、マンシー、ロハス

▽外野手 コール、Ｔ・ヘルナンデス、パヘス、タッカー