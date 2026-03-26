南野拓実が心境綴る「より強くなって戻ってきたいと思います」 自身のインスタでリハビリ中の様子を投稿
モナコに所属する日本代表MF南野拓実が自身のインスタグラムを更新した。
南野は昨年12月に行われたクープ・ドゥ・フランス（フランス杯）ラウンド32のオセール戦にスタメン出場し、左ひざを負傷。左ひざ前十字じん帯を断裂と診断され、長期離脱となった。
南野は自身のインスタグラムにリハビリ中の写真を投稿。「より強くなって戻ってきたいと思います。沢山のメッセージありがとうございます」と綴った。この投稿のコメント欄には守田英正、旗手怜央、町田浩樹といった選手たちが激励の絵文字やメッセージを送っている。
南野は昨年12月に行われたクープ・ドゥ・フランス（フランス杯）ラウンド32のオセール戦にスタメン出場し、左ひざを負傷。左ひざ前十字じん帯を断裂と診断され、長期離脱となった。
南野は自身のインスタグラムにリハビリ中の写真を投稿。「より強くなって戻ってきたいと思います。沢山のメッセージありがとうございます」と綴った。この投稿のコメント欄には守田英正、旗手怜央、町田浩樹といった選手たちが激励の絵文字やメッセージを送っている。