日本代表がスコットランド戦に向けて２日目の練習を実施、19歳MFは昨日に続いて欠席
現地３月28日にスコットランド代表と国際親善試合を戦う日本代表が25日、敵地のグラスゴー近郊で２日目の練習を実施。約50分が公開された。
体調不良により合流が遅れ、初日のトレーニングを欠席した19歳のMF佐藤龍之介はこの日も不参加。招集メンバー26人が参加した。
ロンドでは和気あいあいとして雰囲気に行われるなど、リラックスムード。その後のフォーメーション練習では、３バックと４バックを織り交ぜ、スローインからの崩し、プレスの掛け方、ビルドアップの仕方などを確認していた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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体調不良により合流が遅れ、初日のトレーニングを欠席した19歳のMF佐藤龍之介はこの日も不参加。招集メンバー26人が参加した。
ロンドでは和気あいあいとして雰囲気に行われるなど、リラックスムード。その後のフォーメーション練習では、３バックと４バックを織り交ぜ、スローインからの崩し、プレスの掛け方、ビルドアップの仕方などを確認していた。
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