「オープン戦、ドジャース０−３エンゼルス」（２４日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、エンゼルスとのオープン戦最終戦に「１番・投手兼指名打者」で投打同時出場し、四回までに１１三振を記録する奪三振ショーを披露した。打者としては四回にチーム初安打となる右前打を放つなど、２打数１安打で３試合連続安打をマーク。３年ぶりの開幕二刀流に向けて万全をアピールした。

変幻自在の投球で面白いように敵のバットに空を切らせた。３１日の今季初登板の予行演習。リアル二刀流で今年最多８６球を投げた大谷が地元ファンからスタンディングオベーションで称えられた。

“ショウ・タイム”だった。一回を２三振を含む三者凡退で締めると、二回は無死一、二塁から３者連続三振。三回も３人を三振に仕留めて圧巻の６連続奪三振を記録した。四回は四球の後に３連続。１２個のアウトのうち１１個が三振だった。

二、四、五回に先頭打者を出塁させる反省点もあったが、試合後のロバーツ監督は「万全だ。強度も集中力もすべてがそろっていた」と高評価。バッテリーを組んだスミスも「楽しかった。状態は良さそうだ」と確かな手応えを感じ取っていた。

最速１５９キロの直球を軸に１２０キロ台のカーブを多めに使った。昨季も相手打線に応じて多投した球種を指揮官は「すごく良かった。打者を崩す能力、緩急が真の武器になっている。自信を持って投げていた」と絶賛した。

今年初のリアル二刀流で結果を出したのは収穫だ。この日の２打席はいずれも先頭打者。投球後にベンチの前で慌ただしく防具を装着して打席に入った。四回に右前打を放って３戦連続安打。打率・４６２、３本塁打を記録したＷＢＣでつかんだ打撃感覚を維持している。

メジャー９年目。エ軍時代の２３年以来、３年ぶりに二刀流で迎える開幕へ期待は高まる一方だ。