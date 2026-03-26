きょうも為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは軟調な展開が見られ１．１５ドル台に再び値を落としている。本日の２１日線が１．１６１０ドル付近に来ているが、上値を抑えられた格好となっている。リバウンド相場の気配は見られるものの、なお下向きの流れに変化はなさそうだ。一方、ユーロ円は１８４円台で方向感のない展開が見られている。



本日はラガルド総裁の講演が伝わっていたが、講演前半のメッセージからは、現在のマクロ環境ではＥＣＢが直ちに政策変更を行う理由はないというものだった。総裁はその一方で、将来的に方針転換につながり得るシナリオとして、高エネルギー価格の持続などを挙げていた。



エコノミストからは、仮にエネルギー価格が４月以降も高止まりした場合、４月は利上げはないものの、６月に利上げを検討し、さらに９月にも追加利上げを行う可能性はあるとしてきている。



EUR/USD 1.1569 EUR/JPY 184.21 EUR/GBP 0.8648



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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