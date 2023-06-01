　26日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比190円高の5万3670円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3749.62円に対しては79.62円安。出来高は1万2617枚となっている。

　TOPIX先物期近は3641.5ポイントと前日比21ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.49ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53670　　　　　+190　　　 12617
日経225mini 　　　　　　 53675　　　　　+195　　　228656
TOPIX先物 　　　　　　　3641.5　　　　　 +21　　　 18191
JPX日経400先物　　　　　 32965　　　　　 +70　　　　 919
グロース指数先物　　　　　 715　　　　　　-2　　　　 986
東証REIT指数先物　　　　　1921　　　　　　+6　　　　　 1

株探ニュース