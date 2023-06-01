日経225先物：26日2時＝190円高、5万3670円
26日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比190円高の5万3670円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3749.62円に対しては79.62円安。出来高は1万2617枚となっている。
TOPIX先物期近は3641.5ポイントと前日比21ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.49ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53670 +190 12617
日経225mini 53675 +195 228656
TOPIX先物 3641.5 +21 18191
JPX日経400先物 32965 +70 919
グロース指数先物 715 -2 986
東証REIT指数先物 1921 +6 1
株探ニュース
TOPIX先物期近は3641.5ポイントと前日比21ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.49ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53670 +190 12617
日経225mini 53675 +195 228656
TOPIX先物 3641.5 +21 18191
JPX日経400先物 32965 +70 919
グロース指数先物 715 -2 986
東証REIT指数先物 1921 +6 1
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