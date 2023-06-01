NY株式25日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均　　　46392.40（+268.34　+0.58%）
ナスダック　　　21918.23（+156.34　+0.72%）
CME日経平均先物　53500（大証終比：+20　+0.04%）

欧州株式25日GMT16:06
英FT100　 10085.65（+120.49　+1.21%）
独DAX　 22882.96（+246.05　+1.09%）
仏CAC40　 7827.93（+84.01　+1.08%）

米国債利回り
2年債　 　3.873（-0.016）
10年債　 　4.316（-0.044）
30年債　 　4.888（-0.040）
期待インフレ率　 　2.305（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.956（-0.071）
英　国　　4.829（-0.129）
カナダ　　3.485（-0.084）
豪　州　　4.957（-0.088）
日　本　　2.252（-0.006）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝90.40（-1.95　-2.11%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4595.60（+161.50　+3.64%）

ビットコイン（ドル）
70799.19（+738.06　+1.05%）
（円建・参考値）
1127万1939円（+117507　+1.05%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ