ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２６８ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式25日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均 46392.40（+268.34 +0.58%）
ナスダック 21918.23（+156.34 +0.72%）
CME日経平均先物 53500（大証終比：+20 +0.04%）
欧州株式25日GMT16:06
英FT100 10085.65（+120.49 +1.21%）
独DAX 22882.96（+246.05 +1.09%）
仏CAC40 7827.93（+84.01 +1.08%）
米国債利回り
2年債 3.873（-0.016）
10年債 4.316（-0.044）
30年債 4.888（-0.040）
期待インフレ率 2.305（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.956（-0.071）
英 国 4.829（-0.129）
カナダ 3.485（-0.084）
豪 州 4.957（-0.088）
日 本 2.252（-0.006）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝90.40（-1.95 -2.11%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4595.60（+161.50 +3.64%）
ビットコイン（ドル）
70799.19（+738.06 +1.05%）
（円建・参考値）
1127万1939円（+117507 +1.05%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46392.40（+268.34 +0.58%）
ナスダック 21918.23（+156.34 +0.72%）
CME日経平均先物 53500（大証終比：+20 +0.04%）
欧州株式25日GMT16:06
英FT100 10085.65（+120.49 +1.21%）
独DAX 22882.96（+246.05 +1.09%）
仏CAC40 7827.93（+84.01 +1.08%）
米国債利回り
2年債 3.873（-0.016）
10年債 4.316（-0.044）
30年債 4.888（-0.040）
期待インフレ率 2.305（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.956（-0.071）
英 国 4.829（-0.129）
カナダ 3.485（-0.084）
豪 州 4.957（-0.088）
日 本 2.252（-0.006）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝90.40（-1.95 -2.11%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4595.60（+161.50 +3.64%）
ビットコイン（ドル）
70799.19（+738.06 +1.05%）
（円建・参考値）
1127万1939円（+117507 +1.05%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ