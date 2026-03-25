日清食品とパラマウントベッドは、両社で進める「『食』と『睡眠』によるウェルビーイング向上プロジェクト」の一環として、3万人の一般生活者を対象とした調査を実施し、「幸福の価値観」を7つのタイプに分類した。さらに、ウェルビーイング向上につながる「食」と「睡眠」のゴールデンアクション（推奨行動）をタイプ別に定義した。

日清食品とパラマウントベッドは、「食」と「睡眠」を通じて人々のウェルビーイング向上を目指す共同プロジェクトに2025年3月から取り組んでいる。

今回、幸福の価値観や「食」と「睡眠」に関する行動の実態を明らかにするため、全国の18歳〜64歳の一般生活者3万人を対象にインターネット調査（調査時期2024年8月2日〜8月8日。調査協力 電通マクロミルインサイト）を実施した。その結果、「幸福の価値観」は7つのタイプに分類できることがわかり、「食」と「睡眠」にも7つのタイプごとに特徴がみられた。さらに、この対象者の中から抽出した3400人に追加調査・分析を行った結果、ウェルビーイング向上につながる「食」と「睡眠」に関するゴールデンアクションが、7つのタイプごとに異なることが明らかになった。

一連の調査・分析結果をもとに、自身の「幸福の価値観」のタイプと、それに適した「食」と「睡眠」のゴールデンアクションを見つけられる特設サイト「幸せタイプ診断」（特許出願中）を3月19日に公開している。





主観的な幸福度（回答者が現在の生活を0〜10の段階で評価する主観的幸福度指標「キャントリルの梯子」で測定。同指標は、国連の「世界幸福度調査」などの国際的な調査でも採用されている）や日常の食生活・睡眠の状況などを把握するため、全国の18歳〜64歳の一般生活者3万人を対象にインターネット調査を実施し、「幸福度」「生活満足度」「食・生活」「睡眠・仕事」の4つの観点で分析した。その結果、「幸福の価値観」は「調和」「自由」「仲間」「本能」「愛情」「自己表現」「成長」という7つのタイプに分類されることがわかった。そこで、この対象者の中からランダムに抽出した3400人に追加調査（調査時期2024年10月11日〜10月15日。調査協力 電通マクロミルインサイト）・分析を行ったところ、「食」と「睡眠」における意識や行動が7つのタイプごとに異なることが明らかになった。こうした分析結果をもとに、日常に取り入れることでウェルビーイング向上につながる「食」と「睡眠」のゴールデンアクション（推奨行動）をタイプ別に定義した。

また、ゴールデンアクションの効果をタイプごとに検証するため、パラマウントベッド睡眠研究所（睡眠研究の専門部門として設立されたパラマウントベッドの研究機関）の監修のもと、両社の従業員計103人を対象に、それぞれに適したゴールデンアクションを実践してもらった。その結果、ゴールデンアクションを週に1回以上取り入れた従業員は、取り入れなかった従業員に比べ、幸福度が約10％向上したほか、生産性の指標である「プレゼンティーイズム値（健康問題による仕事のパフォーマンスの低下を表す指標。値が低いほど業務遂行能力が低下している状態を指す）」や、不眠リスク指標である「アテネ不眠尺度（世界保健機関（WHO）が2000年に作成した世界共通の睡眠評価法）」にも改善がみられた。





自身の「幸福の価値観」のタイプと、それに適した「食」と「睡眠」のゴールデンアクションを見つけられる特設サイト「幸せタイプ診断」（特許出願中）を3月19日に公開した。このサイトでは、「幸福の価値観」の7つのタイプをキャラクターで表現している。幸せや心の充足を感じる瞬間に関する設問に回答することで、自分の価値観に合ったタイプを判定し、「食」と「睡眠」のゴールデンアクションを確認することができる。



