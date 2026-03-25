東急不動産と東急リゾーツ＆ステイは、東急リゾーツ＆ステイが運営する東急ゴルフリゾートの公式LINEミニアプリ「東急ゴルフリゾート LINEミニアプリ」（以下、同ミニアプリ）を3月23日から提供開始した。

同ミニアプリは、東急リゾーツ＆ステイが提供する会員プログラム「東急リゾーツ＆ステイ SMART CLUB（以下、SMART CLUB）」と連携し、ポイントの利用・獲得や会員情報の一元管理が可能。LINE公式アカウントを友だち追加してSMART CLUBへログインするだけで、ゴルフ場検索・予約・変更・キャンセル、同伴者管理までをLINE上で完結できる。

ゴルフ需要の回復と多様な働き方の普及によって、直前調整や複数人での予約・変更など、手軽で柔軟な予約ニーズが高まっている。一方、従来のWeb予約は、登録やアプリのダウンロード、ログイン等の手続きが煩雑で、予約のハードルとなっていた。そこで、日常的に使うLINE上でダウンロード不要・簡単操作の予約を実現する同ミニアプリを開発した。今後はキャンペーン連携やお得な情報配信・機能追加などで、利便性と体験価値の最大化を目指す。

［「東急ゴルフリゾート LINE ミニアプリ」概要］

提供開始日：3月23日（月）

対応コース：板倉ゴルフ場、筑波東急ゴルフクラブ、猿島カントリー倶楽部、小見川東急ゴルフクラブ、芝山ゴルフ倶楽部、麻倉ゴルフ倶楽部（会員のみ）、季美の森ゴルフ倶楽部、鶴舞カントリー倶楽部、大多喜城ゴルフ倶楽部、勝浦東急ゴルフコース、川崎国際生田緑地ゴルフ場、斑尾東急ゴルフクラブ、蓼科東急ゴルフコース

東急不動産＝https://www.tokyu-land.co.jp

東急リゾーツ＆ステイ＝https://www.tokyu-rs.co.jp