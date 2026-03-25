ぐるなびは、農林水産省の補助事業「砂糖等の新規需要開拓支援事業」のうち、インバウンド向け等の消費拡大に向けたマーケティング調査の一環として、全国和菓子協会、日本洋菓子協会連合会の協力のもと、「砂糖を利用したお菓子に関する消費実態・意識調査」を実施した。その結果、調査で分かった「インバウンド×お菓子」の消費実態と、砂糖の新たな可能性について明らかにした。

今回のWEB調査によると、訪日時のお菓子購入意向は、日本を除く今回の調査対象4ヵ国で「自身で旅行中に食べる用」としてが9割前後と高い水準となった。

また、持ち帰るお土産用としても7割後半から9割に達した。これほど高い割合で日本のお菓子に対する購入意欲が示されていることから、昨今の訪日観光客数を踏まえると、日本における訪日外国人客のお菓子購入機会は相当な規模に上ると見込まれる。

味の評価は文化によって大きく異なることが試食調査からも明らかとなり、同じエリア内はもちろん、日本においても、同一のお菓子に対して多様な評価がなされている様子がうかがえた。

以上のポイントを踏まえると、「万人に受け入れられるようにする」という発想よりも、「自店の味を好む人に、いかに見つけてもらい、実際に食べてもらえるか」という視点が重要であると考えられる。

砂糖の消費拡大は、日本食文化の継承とインバウンド市場開拓を同時に実現する重要な取り組みとなる。ぐるなびは、同調査報告書が砂糖の消費拡大に携わる人々の新たなヒントを提示することを目指している。また、ぐるなびは同調査を通じ、日本の菓子専門店の商品や店舗の視認性に課題があることを踏まえ、店頭やデジタルを活用した実証調査をおこなう予定。「自店の味を愛してくれる人」と確実に出会い、選ばれるためのマーケティングデータとして、ぜひ同レポートを戦略立案に役立ててほしい考え。

［調査概要］

WEB調査

調査期間：2025年9月30日（火）〜10月17日（金）

街頭調査

調査期間：2025年11月14日（金）〜11月15日（土）

グループインタビュー

調査期間：2025年12月10日（水）〜2025年12月13日（土）

ぐるなび＝https://www.gnavi.co.jp