森永乳業は、果汁ブランドとしてお馴染みの「サンキスト」から、「サンキスト 100％オレンジ」を3月31日から発売する。

「サンキスト」シリーズは、果実本来の魅力を最大限にいかして、消費者に楽しさと幸せを届けることをコンセプトに、さまざまな果汁飲料を展開している。

「サンキスト 100％オレンジ」は、日本では1976年に初めて発売し、長年支持されてきた同社の定番果汁飲料商品。今回容器およびパッケージデザインを一新し、約2年ぶりに販売する。

同商品は、まるでしぼりたての果実のような、オレンジ本来の酸味と甘さのバランスにこだわった爽やかな味わいを楽しめる。新たにスリムな容器を採用し、パッケージ前面にはオレンジ果実の断面を大きくレイアウトすることで、果実本来のフレッシュなおいしさがよりダイレクトに伝わるデザインに仕上げた。さらに、ブランドの原点に立ち返り、1970年代に使用していたサンキスト“ロリポップ”ロゴを復刻し、レトロで温かみのあるパッケージへと生まれ変わっている。

また、飲み切りサイズで常温保存が可能なため、まとめ買いによる家庭でのストックや、外出の際の持ち運びにも便利だという。

果汁本来の味わいが楽しめる、「サンキスト 100％オレンジ」をぜひ試してみてほしい考え。

［小売価格］200円（税別）

［発売日］3月31日（火）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp