日本出版販売のグループ会社、学研ステイフルは、「mojojojo（モジョジョジョ）マスコットバスボール」を3月24日から発売した。

ぬいぐるみ作家・尾崎歩美さんが手がける「mojojojo」は、独特な表情と素朴なあたたかさが魅力の人気シリーズ。特にフィギュアマスコットは「ゆるくてかわいい！」とSNSでも話題になっている。



「mojojojoマスコットバスボール」

そんな人気キャラクターたちが、ついにバスボールになって登場する。お風呂でバスボールを溶かすと、中からmojojojoのマスコットが現れる。マスコットは全6種類。どのキャラクターが出てくるのかは、開けてからのお楽しみ。





鮮やかなオレンジが目を引くパッケージには、人気のぬいぐるみ3体をデザインした。バスボールはさわやかなミントグリーン色で、せっけんの香りがふんわり広がり、ほっと癒やされるバスタイムを演出する。中から出てくるマスコットは全6種類。どのマスコットも思わず集めたくなるかわいいラインアップになっている。高さ約25mmのミニチュアサイズなので、手持ちのぬいぐるみの横にちょこんと並べて飾るのもおすすめ。「mojojojo」のキャラクターたちと一緒に、心安らぐお風呂の時間を楽しんでみては。

「mojojojo」は、ぬいぐるみ作家・尾崎歩美さんが手掛けるオリジナルブランド。素朴であたたかみのある表情とユーモアを感じる世界観が魅力になっている。名前や設定を設けず、手に取る人の自由な解釈を楽しめるスタイルで、カプセルトイからSNSで話題になった。雑貨やアパレルなど幅広いコラボを展開し、世代を超えてファンを広げている。

［小売価格］594円（税込）

［発売日］3月24日（火）

学研ステイフル＝https://www.gakkensf.co.jp