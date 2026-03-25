森永乳業は、「森永おいしい熟成チーズ」を、4月1日から発売する。

近年、国産チーズへの関心が高まっており、農林水産省「令和6年度チーズの需給表」によると、日本の国産ナチュラルチーズ生産量は4万5372トン（5年前比較113％）（農林水産省「チーズ需給表」（畜産局牛乳乳製品課調べ））と高水準で推移している。さらに、料理に気軽に使える、国産シュレッドチーズは5年前比146％（インテージ SRI＋ チーズ市場（国産のシュレッド形態：森永定義）累計販売金額 2019年4月〜2025年3月）と大幅に伸長しており、チーズに“簡便さ”と“品質感”の両方を求める生活者から高い支持を得ている。

こうした背景をもとに、国産シュレッドチーズ「森永おいしい熟成チーズ」を発売する。同商品は、北海道生乳を100％使用した2種類の熟成ナチュラルチーズをブレンドすることで、クセがないチーズの風味の中にも、深いうまみやコクが感じられる味わいに仕上げた。加熱料理以外にも、サラダにトッピングしたり、そのまま食べてもおいしく食べられる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月1日（水）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp