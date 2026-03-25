森永製菓は、純喫茶の世界観をモチーフに、やさしい甘さと懐かしさでほっと一息つける「ミルクキャラメル＜カフェラテ味＞」を4月7日から発売する。

近年、若い世代の間でレトロブームが広がる中、「ミルクキャラメル＜カフェラテ味＞」はカフェラテと「ミルクキャラメル」の濃厚なおいしさを組み合わせ、口に広がるコーヒーの香りとコク深いミルクの味わいで“非日常”の癒し時間を届ける商品。パッケージはレトロブームの火付け役“純喫茶”のステンドグラスや窓枠を想起させるレトロなデザインに、リーフのラテアートをあしらい、ひと目でカフェラテのおいしさと癒しが伝わるデザインに仕上げた。

春の新生活で忙しさや不安を感じがちなシーズンに、通勤・通学の合間やデスクワークの休憩時間、読書や音楽を楽しむリラックスタイムにぴったりの一品で、純喫茶でカフェラテを味わっているかのような、やさしい余韻を楽しめる。新生活に寄り添うやさしいカフェラテの味わいをイメージした「ミルクキャラメル＜カフェラテ味＞」の発売で、消費者に笑顔を届けていく考え。

商品特長は、口に広がるコーヒーの香りと、コク深いミルクが調和した濃厚な味わいとのこと。カフェラテの程よい甘さで仕事や家事、勉強の合間の“ほっとひと息”にぴったりだとか。ステンドグラスやラテアートで“純喫茶の世界観”を表現したレトロデザインになっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月7日（火）

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp