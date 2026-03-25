本田技研工業（以下、Honda）は、昨年12月に東京都渋谷区でポップアップイベントとして期間限定オープンしたスパイスカレー専門店「プレリュー堂」で提供したオリジナルスパイスカレーをレトルト商品にした「プレリュー堂 スパイスポークカレー」を、4月17日からHonda公式ECサイト「Honda Fun Shop」で発売する。

「プレリュー堂」では、「PRELUDE（プレリュード）」の発売を記念し、PRELUDEにHonda車として初めて採用した制御技術「Honda S＋ Shift（エスプラスシフト）」と3つのドライブモード（SPORT・GT・COMFORT）を組み合わせることで実現した1台で6つの異なる走り＝“走りの味変”を、スパイスで表現したカレーを販売。用意した約1000食が完売するなど大きな反響を得た。

今回発売する商品では、「プレリュー堂」で好評を得た「GT×Honda S＋ Shift」「SPORT×Honda S＋ Shift」「COMFORT× Honda S＋ Shift」の3つスパイスを付属し、ベースとなる「GT」のカレーと組み合わせて計4つの味変カレーを自宅でも楽しめる。

商品開発と監修を担当したのは、年間850食のカレーを食べるスパイス料理研究家・一条もんこ氏で、PRELUDEを試乗体験し、それぞれの“走りの違い”をスパイスの香りと味で表現している。

今回のレトルトカレー化を通じて、より多くの人々にクルマの「走りの楽しさ」を届ける。



「プレリュー堂 スパイスポークカレー」

PRELUDEは、3つのドライブモードと新制御技術「Honda S＋ Shift」との組み合わせによって、1台で6つの異なる走りを実現し、“走りの味変”による爽快で意のままの走りを目指したクルマ。その走りの違いを味覚で体験できるのが「プレリュー堂」のカレーで、「Honda S＋ Shift」が実現するレスポンスのよさや、PRELUDEらしい伸びやかな乗り心地などの各走行モードの特長を、香り豊かなスパイスの組み合わせによって表現した。レトルトカレーとして販売する「プレリュー堂 スパイスポークカレー」は、ベースとなる「GT」モードのカレーのルーと「Honda S＋ Shiftの3種類のスパイス」をセットにした商品で、「Honda S＋ Shift」のスパイスを加えることで、まったく違ったカレーの味を楽しむことができる。スパイスを加えながら味変を楽しむことで、1皿で4つの走りの味を体感できる。昨年実施したイベントでは4日間の開催中に用意した約1000食が完売となり、参加者のアンケートでは、そのおいしさや味変の楽しさから「家でも食べたい」などの声が多数寄せられた。また、SNSでも「イベントに行けないから、地方でも販売してほしい」といった声が寄せられたことから、今回、レトルトカレーとして商品化を決定した。4月17日からHonda公式ECサイト「Honda Fun Shop」を通じて人々に届けていく。

自動車メーカーがオリジナルのスパイスカレーを開発するという「プレリュー堂」の試みは、自動車のプロモーションとしては初の取り組み。その背景には、より多くの人にPRELUDEの「走りの奥深さ」を体感してもらいたいという願いがあるという。特に関心を持ってもらいたいのがクルマ離れがささやかれる若者層で、同社が実施した20代の男女400人を対象にした調査（同社調査「20代の自動車に関する意識調査2025」）では「車に興味・関心がある（とてもある、ややある）」と回答した人は32.8％にとどまっている。そこで、PRELUDEのプロモーションでは、若者を含めてクルマに強い関心を持たない人々に「好きなものへのこだわり」という切り口を示すことで共感を醸成し、PRELUDEに込められたHondaのものづくり精神を伝えることにチャレンジした。挑戦のテーマとして着目したのがZ世代を中心に高い支持を集める“スパイスカレー”で、クルマづくりにかける熱量と同様に、スパイスの組み合わせや挽き方までとことんこだわった「プレリュー堂」のカレーを完成させた。イベントで提供した際の想定を超える反響に加え、実際に試食した同社 取締役 代表執行役 社長 三部敏宏氏も大絶賛しており、Honda初のスパイスカレーの商品化が決定した。味覚・嗅覚を通じて走りの味を疑似体験できる、スパイスカレーというコンテンツを通じ、PRELUDEや「Honda S＋Shift」の走りの奥深さに興味を持ってもらうきっかけを創出していく。

「プレリュー堂」のカレーは、PRELUDEに採用したHondaの新制御技術「Honda S＋ Shift」の開発チームと、スパイス料理研究家・一条もんこ氏の試乗体験から着想を得たほか、HondaのZ世代社員の意見も取り入れながら試作を重ねて完成した。ベースとなるカレーは、「GT」モードの伸びやかさをイメージしたトマトベースのスパイスカレーとなっており、ごろっとした豚肉や副菜の華やかさで、PRELUDEのスタイリッシュさを食の体験にも投影している。今回発売するレトルト商品では、ベースカレーに加える特製スパイスが3種類あり、「SPORT×S＋」は花椒とチリペッパーを混ぜて粗挽きにすることでアグレッシブさを、「COMFORT×S＋」はカルダモンやフェンネルの甘い香りで上品でリラックスした乗り心地を、「GT×S＋」はベースとなる「GT」モードのカレーよりもさらにコリアンダーを強調し、柑橘系のフレーバーを引き立たせることで爽快感を強めるなど、走りの違いを味の変化として体感できるよう工夫している。

［小売価格］1200円（税込）

［発売日］4月17日（金）

本田技研工業＝https://www.honda.co.jp