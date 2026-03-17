【プラハ＝岡田浩幸】フィギュアスケートの世界選手権は２５日、プラハで開幕し、女子ショートプログラム（ＳＰ）はミラノ・コルティナ五輪銀メダルで今大会を最後に現役を退く坂本花織（シスメックス）が、今季自己ベストの７９・３１点で首位発進した。

千葉百音（もね）（木下グループ）は７８・４５点で２位、初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は８位とした。女子フリーは２７日に行われる。

坂本にとって、４歳から始まった競技生活で最後の試合となる。力んでしまいそうなものだが、「ストレスフリーで、楽しめている」。言葉通りにリンクで躍動し、演技後は笑顔で歓声に応えた。

今回の会場はアイスホッケー仕様で、五輪のリンクよりも幅が狭い。持ち味のスピードを生かしにくい状況だが、その影響を感じさせず、３回転ルッツ、続くダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、後半の３回転の連続ジャンプと全て着氷。旅立ちを歌った曲「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」に合わせて優雅に舞い、観客を魅了した。

２月のミラノ・コルティナ五輪は団体で銀メダルを獲得。一方、個人戦はフリーのジャンプでミスが出て、金メダルに届かなかった。当初は「五輪で引退」と考えていたが、悔しさが残る結果となり、「（五輪後に日本へ）帰国する頃には、世界選手権に出ようという気持ちになっていた」という。

五輪後は約１週間リンクから離れて、心身の回復にあてた。「体力も筋力も落ちて、復活させるのは結構大変だった」と笑いつつ、きっちり状態を上げてきた。目標の「完全燃焼」へ、最高の滑り出しだ。（岡田浩幸）