【今日の献立】2026年3月26日(木)「カブと鶏団子風煮物」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「カブと鶏団子風煮物」 「ナメタケのポテトサラダ」 「ハンペンのかき玉汁」 の全3品。
手の込んだ鶏団子は一工夫で簡単に！ 意外な組み合わせのポテトサラダにフワフワのスープを添えて。
【主菜】カブと鶏団子風煮物
鶏団子を作るのはちょっと面倒という時は、ちょっとしたアイデアで団子風に作れ食べ応えもアップ！
調理時間：20分
カロリー：333Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
塩 少々
鶏ひき肉 200g
ショウガ (みじん切り)1片分
酒 大さじ2
＜調味料＞
みりん 大さじ2
砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ2
だし汁 200ml
サラダ油 大さじ1
鶏ひき肉を入れたら触らず、塊にして焼くのがポイント。少し押しつけながら焼きましょう。
2. 鶏ひき肉に火が通ったら小カブと＜調味料＞の材料を加え、落とし蓋をしてさらに鍋の蓋をして中火で10〜12分煮る。最後にカブの葉を加えて混ぜ、器に盛る。
【副菜】ナメタケのポテトサラダ
市販のナメタケを使って和風のポテトサラダに。お弁当のおかずにもピッタリ！
調理時間：10分
カロリー：250Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
マヨネーズ 大さじ2.5
コショウ 少々
青のり 少々
プチトマト 4個
瓶入りナメタケ 大さじ2
瓶入りナメタケの塩分によって味が異なるので量を加減しながら加えて下さい。
【スープ・汁】ハンペンのかき玉汁
ハンペンと卵のフワフワとした食感が人気のかき玉汁です。
調理時間：5分
カロリー：71Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
溶き卵 1個分
だし汁 400ml
白だし 40ml
ネギ (刻み)少々
手の込んだ鶏団子は一工夫で簡単に！ 意外な組み合わせのポテトサラダにフワフワのスープを添えて。
【主菜】カブと鶏団子風煮物
鶏団子を作るのはちょっと面倒という時は、ちょっとしたアイデアで団子風に作れ食べ応えもアップ！
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：333Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）小カブ 4個
塩 少々
鶏ひき肉 200g
ショウガ (みじん切り)1片分
酒 大さじ2
＜調味料＞
みりん 大さじ2
砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ2
だし汁 200ml
サラダ油 大さじ1
【下準備】小カブは葉を切り落として皮をむき、4等分に切る。葉は塩を入れた熱湯でサッとゆで、冷水にとって水気をしっかり絞り、長さ1cmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にサラダ油を入れ、ショウガを中火で炒める。香りがたったら鶏ひき肉と酒を入れ、均等に広げて焼く。火が通ったらひっくり返し、ひとくち大に分ける。
©Eレシピ
鶏ひき肉を入れたら触らず、塊にして焼くのがポイント。少し押しつけながら焼きましょう。
2. 鶏ひき肉に火が通ったら小カブと＜調味料＞の材料を加え、落とし蓋をしてさらに鍋の蓋をして中火で10〜12分煮る。最後にカブの葉を加えて混ぜ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】ナメタケのポテトサラダ
市販のナメタケを使って和風のポテトサラダに。お弁当のおかずにもピッタリ！
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：250Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）ジャガイモ 2個
マヨネーズ 大さじ2.5
コショウ 少々
青のり 少々
プチトマト 4個
瓶入りナメタケ 大さじ2
【下準備】ジャガイモは皮ごときれいに水洗いし、ぬれたままラップで包んで、電子レンジで6分途中で向きを変えながら竹串がスッと刺さるまで加熱する。
©Eレシピ
【作り方】1. ジャガイモが熱いうちに皮をむき、フォークでつぶし、瓶入りナメタケとマヨネーズ、コショウ、青のりを混ぜ合わせ、器に盛ってプチトマトを添える。
©Eレシピ
瓶入りナメタケの塩分によって味が異なるので量を加減しながら加えて下さい。
【スープ・汁】ハンペンのかき玉汁
ハンペンと卵のフワフワとした食感が人気のかき玉汁です。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：71Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）ハンペン 1/2枚
溶き卵 1個分
だし汁 400ml
白だし 40ml
ネギ (刻み)少々
【下準備】ハンペンは1cm角に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にだし汁、白だしを入れて中火にかける。煮たったらハンペンを加え、溶き卵を流し入れてひと混ぜする。器に盛り、ネギを散らす。
©Eレシピ