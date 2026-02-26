『新作』キタァァァーーッ！【しまむらコラボ】完売前にゲットしたい「バッグ & シューズ」

服だけでなく、小物もアップデートしたい気分。そんなときに注目してほしいのが【しまむら】で展開されている淡色系ブランド【tal.by yumi.（タル バイ ユミ）】の新作アイテムです。バッグやシューズなど、大人コーデになじみやすいデザインで、いつものスタイリングにプラスするだけで全体の印象がぐっとこなれそう。今回は、完売前にぜひチェックしてほしい、新作の「バッグ & シューズ」を紹介します。

上品な見た目で大容量 & ポケットも充実

【しまむら】「バッグ」\2,970（税込）

両サイドや内側にポケットが付いて収納力に優れたバッグは、荷物が多くなりがちな大人世代の強い味方。柔らかな雰囲気の合皮素材できちんと感があるのも魅力です。ゴールド調の金具がさりげないアクセントになり、コーデに上品さをプラス。お仕事スタイルにもなじみそうです。

春夏らしい軽やか素材の巾着ショルダー

【しまむら】「ショルダーバッグ」\2,420（税込）

涼しげな編み地が、春夏の季節感を引き立てるショルダーバッグ。ナチュラルな質感と柔らかさを感じる巾着型にレザー調のパーツを組み合わせることで、大人っぽい仕上がりになっています。カジュアルにもきれいめにも、デイリーコーデに取り入れやすそうなところも魅力的。

淡色で大人コーデになじむスニーカー

【しまむら】「スニーカー」\2,970（税込）

ニュアンスカラーのワントーンでまとめたスニーカーは、カジュアルからきれいめまでさまざまなコーデに合わせられそう。ほどよいボリューム感で足元に今っぽさをプラスしつつ、主張しすぎない上品なデザインで大人のスタイリングにも好相性。スポーティなスニーカーを敬遠していた人も、このアイテムなら挑戦しやすいはず。

季節をまたいで使える大人サンダル

【しまむら】「サンダル」\2,970（税込）

黒と茶の落ち着いたカラーにゴールドパーツをきかせたデザインで、カジュアルすぎず上品なサンダル。抜け感のある足元を演出しつつ、コーデ全体をきれいめに見せてくれそうです。春はソックス合わせで取り入れれば、軽やかなおしゃれが楽しめるかも。春から夏、秋と、ロングシーズン活躍してくれる1足です。

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writer：tama.N