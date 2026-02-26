ジバンシイ数量限定♡禁断の花「ランテルディ」新作フレグランス登場

時代を超えて愛され続けるジバンシイの名香「ランテルディ」から、新たな物語が誕生♡2026年は“禁断の花”ナルキッソスにフォーカスした、幻想的でスリリングな香りが登場します。氷のように研ぎ澄まされた透明感と、官能的な余韻が重なり合う新作フレグランスは、まとうだけで印象を格上げ。自分らしい美しさを引き出したい女性にぴったりの一本です♪

禁断の花が導く新たな物語

1957年に誕生した「ランテルディ」は、“禁断”というコンセプトのもと進化を続けるフレグランス。

2026年の新作「ランテルディ オーデパルファム ナルシス ブラン」は、マイナス20℃の凍結環境にさらされた希少なナルキッソスを主役に据えた、スリリングで幻想的な香りが特徴です。

白い花々の優雅さに、氷のようなシャープさが重なり、これまでにない魅惑の世界観を演出します。

フローラル×ウッディの奥行き

香調はフローラル・ウッディ・フロステッド。トップはフローズンナルキッソスアコードが凛とした印象を与え、ミドルではオレンジブロッサムやジャスミン、チュベローズが華やかに広がります。

さらにナルキッソスアブソリュが深みを加え、ラストはパチュリやベチバー、ホワイトムスクが柔らかく包み込むように香り立ちます。可憐さと官能性を兼ね備えた、唯一無二の余韻が魅力です。

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限定感あふれるデザイン＆詳細

ランテルディオーデパルファムナルシスブラン

価格：16,720円（税込）

ボトルにはナルキッソスの花を思わせるフラワープリントのエンボスが施され、上品で特別感のある仕上がりに。調香師はドミニクロピオン、アンフリッポ。香りの完成度の高さにも注目です。

容量：50mL

発売日：2026年4月1日（水）

禁断の香りで新しい自分へ♡

幻想的でスリリングな魅力を放つ「ランテルディ オーデパルファム ナルシス ブラン」は、日常に特別なエッセンスを添えてくれる一本♡

可憐さと強さをあわせ持つ香りは、自分らしさを引き出したい女性にぴったりです。

数量限定ならではの特別感も魅力。新しい季節に、新しい自分を演出するフレグランスとしてぜひチェックしてみてください♪