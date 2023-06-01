NY株式25日（NY時間11:03）（日本時間00:03）
ダウ平均　　　46518.89（+394.83　+0.86%）
ナスダック　　　22027.96（+266.07　+1.22%）
CME日経平均先物　53805（大証終比：+325　+0.60%）

欧州株式25日GMT15:03
英FT100　 10108.51（+143.35　+1.44%）
独DAX　 22961.68（+324.77　+1.43%）
仏CAC40　 7849.55（+105.63　+1.36%）

米国債利回り
2年債　 　3.877（-0.012）
10年債　 　4.324（-0.036）
30年債　 　4.893（-0.035）
期待インフレ率　 　2.308（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.963（-0.064）
英　国　　4.834（-0.124）
カナダ　　3.488（-0.081）
豪　州　　4.957（-0.088）
日　本　　2.252（-0.006）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝88.98（-3.37　-3.65%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4603.30（+169.20　+3.82%）

ビットコイン（ドル）
71224.56（+1163.43　+1.66%）
（円建・参考値）
1132万8979円（+185055　+1.66%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ