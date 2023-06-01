ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は３９４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式25日（NY時間11:03）（日本時間00:03）
ダウ平均 46518.89（+394.83 +0.86%）
ナスダック 22027.96（+266.07 +1.22%）
CME日経平均先物 53805（大証終比：+325 +0.60%）
欧州株式25日GMT15:03
英FT100 10108.51（+143.35 +1.44%）
独DAX 22961.68（+324.77 +1.43%）
仏CAC40 7849.55（+105.63 +1.36%）
米国債利回り
2年債 3.877（-0.012）
10年債 4.324（-0.036）
30年債 4.893（-0.035）
期待インフレ率 2.308（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.963（-0.064）
英 国 4.834（-0.124）
カナダ 3.488（-0.081）
豪 州 4.957（-0.088）
日 本 2.252（-0.006）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝88.98（-3.37 -3.65%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4603.30（+169.20 +3.82%）
ビットコイン（ドル）
71224.56（+1163.43 +1.66%）
（円建・参考値）
1132万8979円（+185055 +1.66%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46518.89（+394.83 +0.86%）
ナスダック 22027.96（+266.07 +1.22%）
CME日経平均先物 53805（大証終比：+325 +0.60%）
欧州株式25日GMT15:03
英FT100 10108.51（+143.35 +1.44%）
独DAX 22961.68（+324.77 +1.43%）
仏CAC40 7849.55（+105.63 +1.36%）
米国債利回り
2年債 3.877（-0.012）
10年債 4.324（-0.036）
30年債 4.893（-0.035）
期待インフレ率 2.308（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.963（-0.064）
英 国 4.834（-0.124）
カナダ 3.488（-0.081）
豪 州 4.957（-0.088）
日 本 2.252（-0.006）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝88.98（-3.37 -3.65%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4603.30（+169.20 +3.82%）
ビットコイン（ドル）
71224.56（+1163.43 +1.66%）
（円建・参考値）
1132万8979円（+185055 +1.66%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ