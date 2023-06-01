フィギュアスケート 世界選手権（チェコ・プラハ）で女子ショートプログラム（ＳＰ）が２５日に行われ、日本代表の中井亜美（１７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）はトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を成功できなかったが高いレベルでまとめて６９・１０点をマークした。

初出場の世界選手権。演技に入る際には、リンクサイドで愛用のぬいぐるみを両手ではさむ仕草の爛僖侫僖侫襦璽謄ン瓩鮃圓辰峠仗悄持ち前のスマイルで演技を始めるが、冒頭のトリプルアクセルがダブルアクセルとなり、着氷も乱れてしまう。それでもなんとか持ちこたえると、その後は３回転ルッツ―トウループの連続ジャンプをしっかりと着氷するなどまとめ上げ、上々のパフォーマンスを披露。演技を終えると、やや悔しそうな表情を浮かべながらも、右拳を握って振り下ろすなど手応えを見せた

ＳＮＳ上では「亜美ちゃん３Ａ残念だったけど他は崩れずノーミス！」と評価する声のほか、「中井亜美さん、３Ａ跳べなかったか。２Ａの両足着氷ジャッジか。ＦＳでどれだけ巻き返せるかだね」「亜美ちゃんはフリー巻き返しいこ！」と２７日（日本時間２８日）のフリーでの逆転に期待が高まっている。また「ぬいバンバンする中井亜美さん久々見た」とルーティンも注目されている。

１７歳がフリーでの逆転メダルなるか楽しみだ。