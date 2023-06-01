チェコ・プラハで開催

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）は現地25日、女子ショートプログラム（SP）で開幕。坂本花織（シスメックス）が、今季自己ベスト＆今季世界最高の79.31点をマークして首位発進した。千葉百音（木下グループ）が78.45点で2位、中井亜美（TOKIOインカラミ）は69.10点で8位となった。

今季限りでの現役引退を表明し、今大会がラストダンスとなる坂本が、懸命に舞った。

ミラノ・コルティナ五輪は団体戦、個人戦ともに銀。団体戦では満面の笑みだったが、個人戦では悔し涙を流した。

夢舞台から1か月。冒頭の3回転ルッツを鮮やかに決めると、ダブルアクセル、フリップ-トーループの連続3回転も成功した。フィニッシュのポーズを決めると、笑みが弾けた。キスアンドクライで得点を確認すると「ああぁぁー！！」と絶叫。会場も大興奮で、目を潤ませる海外ファンの姿もあった。

坂本の後に滑った最終滑走の千葉も完璧な演技を披露。こちらは78.45点の自己ベストで2位発進した。中井はトリプルアクセルの失敗があり、8位となった。

フリーは27日（日本時間28日）に行われる。



（THE ANSWER編集部）