◆フィギュアスケート▽世界選手権 第１日（２５日、チェコ・プラハ＝Ｏ２アリーナ）

フィギュアスケートの世界選手権が開幕。女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、日本勢はミラノ・コルティナ五輪で銀メダルの坂本花織（シスメックス）が、今季世界最高となる７９・３１点をマークして１位。この大会前回銅メダルの千葉百音（木下グループ）が７８・４５点で２位、五輪銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が６９・１０点の８位で、２７日のフリーに進んだ。

日本女子は、２月のミラノ・コルティナ五輪と同じ布陣。１か月前の大舞台では坂本が銀、１７歳で初出場の中井が銅と、ダブル表彰台を決めた。同じく初出場の千葉も、自己ベストの４位入賞。金メダルこそアリサ・リュウ（米国）に譲ったが、層の厚さを見せつけていた。

今大会、前回女王でもあるリュウは欠場。今季限りでの現役引退を表明しているエース坂本が、最後の試合で会心の演技を披露。２季ぶり女王奪還に王手をかけた。千葉も今季自己ベストをマークと、好調をアピールした。２大会連続の複数メダルと、史上初の表彰台独占にも期待がかかる日本女子。中井は８位と出遅れたが、３位とは３・５５点と僅差。逆転での初メダルに挑む。