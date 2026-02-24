◆フィギュアスケート ▽世界選手権 第１日（２５日、チェコ・プラハ＝Ｏ２アリーナ）

フィギュアスケートの世界選手権が開幕。女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪４位の千葉百音（木下グループ）が、自己ベストの７８・４５点をマークし、２位発進した。

３３番目の最終滑走で「ラストダンス」を演じ、冒頭の３回転フリップ―トウループの連続ジャンプを着氷。続くダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、３回転ルッツと全てのジャンプを決め、ノーミスの演技を披露。演技後は安どの表情を浮かべ、自己ベストには歓喜の笑みだった。

前回の世界選手権で銅メダルの千葉は、初出場の五輪では自己ベストの４位入賞。メダルには惜しくも１・２８点届かなかったが「一つの山を乗り越えて、世界選手権に一番のピークを持っていきたい」と、切り替えて今大会に気持ちを向けていた。

前回女王で五輪金メダルのアリサ・リュウ（米国）が欠場している今大会。１位発進は現役最後の出場で、今季世界最高の７９・３１点をマークした坂本花織（シスメックス）。ミラノ五輪銅メダルで初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は上位と小差の８位発進となり、日本女子は、表彰台独占に期待がかかる。