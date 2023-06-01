■世界フィギュアスケート選手権大会（日本時間25〜26日、チェコ・プラハ）

女子シングルのショートプログラム（SP）が行われ、現役最後の大会となる坂本花織（25・シスメックス）が今季世界最高となる79.31点で首位スタートを切った。

日本勢はミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（17、TOKIOインカラミ）が69.10点の8位、千葉百音（20、木下グループ）が78.45点の2位で、後半のフリーを迎える。

五輪では団体戦、女子シングルともに銀メダルを獲得した坂本。最後の世界選手権のショートは最後から2番目の32番滑走で演技し、冒頭の3回転ルッツを決めると、ダブルアクセルも安定した着氷。後半の3回転フリップ−3回転トウループのコンビネーションジャンプも落ち着いて決め、ジャンプは全て成功。演技後は笑顔を見せ、会場の大声援に手を振って応えた。

中井は、冒頭のジャンプでトリプルアクセルがダブルになるも、すぐに立て直し、続く3回転ルッツ−3回転トウループのコンビネーションはしっかり着氷。後半の3回転ループもクリーンに決めた。

千葉百音（20、木下グループ）も3本のジャンプをしっかり決め、昨年12月のGPファイナルで出した自己ベスト（77.27点）を超える78.45点で2位。

【女子シングルSP結果】

1）坂本花織 79.31点

2）千葉百音 78.45点

3）アンバー・グレン（26、アメリカ） 72.65点

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8）中井亜美 69.10点

