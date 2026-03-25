カゴメは、産地や生産者を応援する新たな取り組み「めぐみめぐるAction！」を1月から始動した。この取り組みは、生産と生活者がともに支え合う仕組みを通じて、持続可能な農業を支えることを目的としている。今回は山梨県にゆかりのあるインフルエンサーが、山梨県のめぐみの魅力を発信し届ける。

「野菜生活100」季節限定シリーズから「野菜生活100山梨すももミックス」を4月21日から7月下旬まで期間限定で発売する（在庫がなくなり次第、販売終了）。

「野菜生活100」季節限定シリーズは、日本各地で愛されてきた特産物を見つけ、地域の果実の魅力を全国の人々に届けてきた。

今回発売する「野菜生活100山梨すももミックス」は、昼夜の寒暖差が大きく、日照時間が長い山梨の土地で育った、甘みと酸味のバランスが調和した山梨県産すももの味わいの野菜・果実100％ミックスジュース（野菜汁50％＋果汁50％＝100％）です。砂糖不使用で、1日分（栄養素等表示基準値（2025）に基づく）のビタミンCを摂ることができる。朝食のおともや、リフレッシュしたいときにおすすめだという。

同品のパッケージの背景には富士山と満開の芝桜、そしてすももを片手に楽しむ武田信玄公をデザイン（イラストレーターのマエダユウキさん描き起こしのイラストデザイン）。さらに、山梨県の郷土伝統工芸品である親子だるまや県鳥のウグイスなど、日本らしいモチーフを散りばめている。

また、「野菜生活100山梨すももミックス」の味わいなどを紹介するプロモーション動画を制作し、店頭やブランドサイトで公開している。

カゴメは、畑のめぐみを未来に届けるという想いのもと、「めぐみめぐる Action！」を通じて、生産者や産地の支援に取り組んでいく。地域の美味しさを全国の人々に届けるこの機会に、ぜひ、季節ならではの味わいを楽しんでほしい考え。

［小売価格］155円前後（税込）

［発売日］4月21日（火）

カゴメ＝https://www.kagome.co.jp