【1/24 ISD5EX-1 サバンナRX－7 FC3S 後期型 高橋涼介 特別仕様（キャラクターアクリルスタンド付き）】 3月26日 出荷開始 価格：3,960円

フジミ模型は、プラモデル「1/24 ISD5EX-1 サバンナRX－7 FC3S 後期型 高橋涼介 特別仕様（キャラクターアクリルスタンド付き）」を3月26日に出荷開始する。価格は3,960円。

「サバンナRX－7 FC3S 後期型 高橋涼介」に、キャラクターアクリルスタンドが付属した特別仕様版が登場。頭文字Dに登場する高橋涼介仕様のFC3SサバンナRX‐7が再現されており、キャラクターイラストを高精細に印刷した高さ70mmのアクリルスタンドが付属する。台座は、はめ込み式となっている。

スポーツマフラー用パーツとして金属パイプが付属し、デカールにはロゴマーク、メーター、ナンバープレートに加え、走り屋の間で人気を集めた多様なマークを収録している。

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