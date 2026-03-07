◆フィギュアスケート ▽世界選手権 第１日（２５日、チェコ・プラハ＝Ｏ２アリーナ）

フィギュアスケートの世界選手権が開幕。女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪銀メダルで、元世界女王の坂本花織（シスメックス）は今季世界最高となる７９・３１点をたたき出し、ミラノ五輪団体でマークした今季世界最高＆自己ベストの７８・８８点を更新した。３３人が出場し、最終第６グループで全体３２番目に演技をした。

冒頭の３回転ルッツを鮮やかに着氷。続くダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、３回転フリップ―トウループの連続ジャンプと降りてノーミスの演技を披露し、会心の笑み。スタンドの海外のファンも涙を浮かべる中、中野園子コーチと歓喜のハグ。キスアンドクライでは「ありがとうございました」とあいさつし、得点を確認後は「ああぁー！！」と声にならない喜びを表現した。

２４年まで世界選手権３連覇の坂本は、今季限りでの現役引退を表明してシーズンイン。日本女子初の３大会連続出場となった五輪では、団体、個人ともに銀メダルを獲得。２大会連続でダブルメダルに輝いた。ただ、シングルではジャンプにわずかなミスが出て、アリサ・リュウ（米国）に惜敗。大粒の涙を流し、悔しさを語っていた。

五輪後は、この大会に向けて出場を明言していなかった坂本。７日に大阪市内で行われたイベントに登場し、出場の意向を表明した。「しっかり自分自身が納得できる、やりきったと思える試合にできたら」と語り、現役ラストダンスに意欲。前回女王でもあるアリサ・リュウ（米国）は不在の中、日本女子エースとして有終の美を飾る。