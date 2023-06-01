【Amazon：ソニー サウンドバー セール】 セール期間：3月26日0時～4月8日23時59分

「HT-A5000」

Amazonにて、ソニーのサウンドバーがセール価格で販売されている。セール期間は4月8日23時59分まで。

期間中は、天井、壁の反射とバーチャルサラウンド技術の組み合わせで臨場感のある音場を実現する5.1.2chサウンドバー「HT-A5000」と、手軽に置いてテレビの音をグレードアップできる、HDMI端子搭載サウンドバー「HT-S100F」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

HT-A5000

1本のバーで5.1.2chのサラウンドシステムを実現。サブウーファーは本体中央のセンタースピーカーの両側に2つのユニットを配置するデュアルサブウーファーを搭載しており、パワフルで迫力ある低音を楽しめる。また、ソニー独自の立体音響技術「360 Spatial Sound Mapping」により、本製品と別売の専用リアスピーカーを組み合わせることで、複数のファントムスピーカーを生成できる。音声フォーマット「ドルビーアトモス」「DTS:X」に対応。3次元の立体音響技術により、全方位からの音に包み込まれるようなリアルな音響空間を楽しめる。

HT-S100F

テレビの音をグレードアップできるHDMI端子搭載サウンドバー。Bluetoothに対応し、スマートフォン、PC、ウォークマンなどのBluetooth対応のオーディオ機器に保存された音楽をワイヤレスで簡単に操作できる。約10m以内の通信が可能（通信距離は目安）。さまざまなジャンルに対応した「サウンドモード」や、人の声やセリフ（センターチャンネル成分）だけを調整可能な「ボイスモード」を搭載。