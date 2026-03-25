ドル高の動き続く ドル円は一時１５９．２０円近辺まで上昇＝ＮＹ為替 ドル高の動き続く ドル円は一時１５９．２０円近辺まで上昇＝ＮＹ為替

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その後もドル高の動きは続いており、ドル円は一時１５９．２０円近辺まで上昇している。市場は引き続きイラン関連の情報に神経質になっている中、イランは米国が提案した戦闘終結に向けた１５項目の計画を拒み、イスラエルや湾岸諸国への攻撃を継続すると表明とのニュースも流れている。イランは本日も、ミサイルやドローンによる攻撃を継続。



ただ、原油相場は下げ渋る動きは見せているものの、マイナス圏で推移しており、表向きの情報とは裏腹に、水面下では何らかの打開策が協議されているのではとの期待もある。



トランプ大統領の発言がまだ伝わっていないことから、その発言待ちの面もありそうだ。



USD/JPY 159.09 EUR/JPY 184.24

GBP/JPY 212.77 AUD/JPY 110.82



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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