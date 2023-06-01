日経225先物：26日0時＝220円高、5万3700円
26日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比220円高の5万3700円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3749.62円に対しては49.62円安。出来高は1万659枚となっている。
TOPIX先物期近は3644.5ポイントと前日比24ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.49ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53700 +220 10659
日経225mini 53715 +235 182003
TOPIX先物 3644.5 +24 13557
JPX日経400先物 33020 +125 827
グロース指数先物 718 +1 664
東証REIT指数先物 1921 +6 1
株探ニュース
TOPIX先物期近は3644.5ポイントと前日比24ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.49ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53700 +220 10659
日経225mini 53715 +235 182003
TOPIX先物 3644.5 +24 13557
JPX日経400先物 33020 +125 827
グロース指数先物 718 +1 664
東証REIT指数先物 1921 +6 1
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