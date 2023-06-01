　26日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比220円高の5万3700円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3749.62円に対しては49.62円安。出来高は1万659枚となっている。

　TOPIX先物期近は3644.5ポイントと前日比24ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.49ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53700　　　　　+220　　　 10659
日経225mini 　　　　　　 53715　　　　　+235　　　182003
TOPIX先物 　　　　　　　3644.5　　　　　 +24　　　 13557
JPX日経400先物　　　　　 33020　　　　　+125　　　　 827
グロース指数先物　　　　　 718　　　　　　+1　　　　 664
東証REIT指数先物　　　　　1921　　　　　　+6　　　　　 1

株探ニュース