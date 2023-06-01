【タイトーマイルストーン4】 3月26日 発売 価格： 通常版 5,720円 ファミ通DXパック 11,480円 CEROレーティング：B（12才以上対象）

タイトーは、Nintendo Switch用バラエティー「タイトーマイルストーン4」を3月26日に発売する。価格は通常版が5,720円、「ファミ通DXパック」が11,480円。

本作は、多数のアーケードゲームを移植した「アーケードアーカイブス」シリーズをリリースしているハムスターの開発協力のもと、1980～90年代初頭に登場したタイトーの名作アーケードゲームを収録したシリーズ第4弾。

ブロック崩しの決定版「アルカノイド」や、トラックボールゲームの名作「サイバリオン」をはじめ、タイトーのアクションゲームが全10タイトル収録されている。

【「タイトーマイルストーン4」PV】

【収録タイトル】

・「ウォータースキー」

・「功里金団（くりきんとん）」

・「THE運動会」

・「サイバリオン」

・「女三四郎」

・「ドンドコドン」

・「アルカノイド」

・「キャメルトライ」

・「地獄めぐり」

・「ニンジャキッズ」

ロングTシャツ付きの「ファミ通DXパック」含むパッケージ版も登場！

3月26日 発売

価格：11,480円

ゲーム本編に加え、ゲームをモチーフにしたアパレルグッズを展開する「EDITMODE」による、本作オリジナルデザインのロングTシャツを加えたセット商品「『タイトーマイルストーン4』ファミ通DXパック」も同時発売する。

また、ショップ特典として、本作に収録されたタイトルからセレクトしたサウンドトラックを収めたスペシャルCD「タイトーサウンドマイルストーン4」およびオリジナルステッカーも同梱される。

ショップ特典：「タイトーサウンドマイルストーン4」

ショップ特典：「オリジナルステッカー」

□エビテン[ebten]「『タイトーマイルストーン4』 ファミ通DXパック」のページ

※ショップ特典はAmazon / Amazon.co.jpエビテンおよびエビテン[ebten] / スクウェア・エニックス e-STOREでご予約いただくと付属する特典です。

※特典は数に限りがあります。なくなり次第終了いたします。

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