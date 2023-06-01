【推しの子】アニメ第4期制作決定 特報映像公開
テレビアニメ『【推しの子】』第4期となるFinal Seasonが制作されることが決定した。あわせて特報映像とメインキャスト陣たちのコメントが公開された。
【動画】闇落ちするアクア…公開された【推しの子】アニメ第4期の特報映像
『【推しの子】』は、芸能界の光と闇を描いた物語。産婦人科医として働くゴローが主人公で、推しのアイドル・星野アイと出会うが、ある出来事で死んでしまいアイの子ども・アクアに転生してしまう。それをきっかけに、彼女と同じ芸能界の道へ進んで行くストーリー。
『週刊ヤングジャンプ』にて2020年4月〜2024年11月にかけて連載された漫画が原作で、コミックス累計2500万部を突破している人気作品。『次にくるマンガ大賞2021コミックス部門』では大賞を受賞し、テレビアニメ第1期が2023年4月〜6月にかけて放送されると、YOASOBIによるオープニングテーマ「アイドル」とあわせて話題に。その後、第2期が2024年7月〜10月にかけて放送され、実写ドラマ・映画化もされた。
■アクア役：大塚剛央
祝！第4期制作決定！
ここまでアニメ【推しの子】を観てくださり、誠にありがとうございます。
2023年から放送がスタートし、いよいよFinal Seasonです。
ここから改めて、自分がアクア役としてどう向き合ってどう感じるのか、
皆様にどう受け取っていただけるのか、今はただ楽しみです。
アニメ【推しの子】も完結に向けて駆け抜けていきますので、
どうぞ最後まで見届けてください！
■ルビー役：伊駒ゆりえ
大きな感謝と嬉しさ、前向きなプレッシャー、
すべてを力に変えてFinal Seasonに臨みます！
大好きなキャスト・スタッフの皆さんと共に、
最後まで精一杯【推しの子】と向き合ってまいりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
■有馬かな役：潘めぐみ
ここまで来たら最後まで描かないなんて嘘ですよね。
でも、アニメがFinal Seasonを迎えられるのも、皆さんのお陰。
本当に有難うございます。【推しの子】のもと、有馬かなとして、
愛する皆さんと過ごせる残り時間を噛み締めて。
物語における役目を果たします。
■黒川あかね役：石見舞菜香
皆様の応援のおかげで、TVアニメ「【推しの子】」Final Seasonを
お届けすることができること、本当に幸せに感じています…！
いよいよFinalか…と、少し寂しい気持ちにもなりますが、
しっかりと最後まで全力であかねちゃんと駆け抜けたいと思います。
放送を楽しみにしていただけると嬉しいです。
■MEMちょ役：大久保瑠美
ついにここまで来ました、来てしまいました。
MEMちょと共に完結まで走り切れることは、
寂しさもありますが何より嬉しいです。
原作の良さを大切にしつつ、アニメでしか表現できない物語をアニメチームは紡いできてくれました…この先も楽しみにしています！
【推しの子】に出会えて幸せです。最後まで応援よろしくお願いいたします。
■アイ役：高橋李依
第3期、みんなみんな、お疲れ様でした！
えーん！【推しの子】終わんないでー！という気持ちと、
じゃあ何のためにここまで走ってきたんだ！……と、
第3期を見ちゃったら、もう止まれないですよね。
Final Season、一緒に行こっか！
【動画】闇落ちするアクア…公開された【推しの子】アニメ第4期の特報映像
『【推しの子】』は、芸能界の光と闇を描いた物語。産婦人科医として働くゴローが主人公で、推しのアイドル・星野アイと出会うが、ある出来事で死んでしまいアイの子ども・アクアに転生してしまう。それをきっかけに、彼女と同じ芸能界の道へ進んで行くストーリー。
■アクア役：大塚剛央
祝！第4期制作決定！
ここまでアニメ【推しの子】を観てくださり、誠にありがとうございます。
2023年から放送がスタートし、いよいよFinal Seasonです。
ここから改めて、自分がアクア役としてどう向き合ってどう感じるのか、
皆様にどう受け取っていただけるのか、今はただ楽しみです。
アニメ【推しの子】も完結に向けて駆け抜けていきますので、
どうぞ最後まで見届けてください！
■ルビー役：伊駒ゆりえ
大きな感謝と嬉しさ、前向きなプレッシャー、
すべてを力に変えてFinal Seasonに臨みます！
大好きなキャスト・スタッフの皆さんと共に、
最後まで精一杯【推しの子】と向き合ってまいりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
■有馬かな役：潘めぐみ
ここまで来たら最後まで描かないなんて嘘ですよね。
でも、アニメがFinal Seasonを迎えられるのも、皆さんのお陰。
本当に有難うございます。【推しの子】のもと、有馬かなとして、
愛する皆さんと過ごせる残り時間を噛み締めて。
物語における役目を果たします。
■黒川あかね役：石見舞菜香
皆様の応援のおかげで、TVアニメ「【推しの子】」Final Seasonを
お届けすることができること、本当に幸せに感じています…！
いよいよFinalか…と、少し寂しい気持ちにもなりますが、
しっかりと最後まで全力であかねちゃんと駆け抜けたいと思います。
放送を楽しみにしていただけると嬉しいです。
■MEMちょ役：大久保瑠美
ついにここまで来ました、来てしまいました。
MEMちょと共に完結まで走り切れることは、
寂しさもありますが何より嬉しいです。
原作の良さを大切にしつつ、アニメでしか表現できない物語をアニメチームは紡いできてくれました…この先も楽しみにしています！
【推しの子】に出会えて幸せです。最後まで応援よろしくお願いいたします。
■アイ役：高橋李依
第3期、みんなみんな、お疲れ様でした！
えーん！【推しの子】終わんないでー！という気持ちと、
じゃあ何のためにここまで走ってきたんだ！……と、
第3期を見ちゃったら、もう止まれないですよね。
Final Season、一緒に行こっか！
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