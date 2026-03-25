グラビアアイドルの新田妃奈（26）が25日、自身のインスタグラムを更新。初めてレースアンバサダー（レースクイーン）に就任することを報告した。

「お知らせ」と題し、「ディライトワークス様@delightworks_motorsportsの《レースアンバサダーのお仕事を担当させていただくことになりました」と報告した。

「初めてのレースアンバサダーのお仕事で緊張してますが、楽しみな気持ちでいっぱいです これからレースのことやディライトワークス様のことも沢山勉強したいと思います 今年は会える機会がサーキットでも沢山あると思いますので、ぜひ会いに来てね」と思いをつづった。

さらに26年から新メンバーに選出された格闘技イベントRIZINを盛り上げる「RIZINガール」のピンク新コスチューム写真をアップし、「レースアンバサダー衣装はRIZINコスチュームとは変わりますので、4／4(土)5(日)もてぎ、楽しみにしててください」と伝えた。

ファンやフォロワーからも「かわいすぎ」「とても美しい」「サーキット似合いそう」などのコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。同年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。特技は暗算。血液型A。