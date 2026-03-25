コカインを使用したとして麻薬取締法違反の罪で起訴されたアーティストグループ「XG」の元プロデューサーで「SIMON」などとして活動する酒井じゅんほ被告（39）が自身のインスタグラムを更新。

謝罪のコメントを発表しました。

【写真を見る】【 XG・元プロデューサー 】「SIMON」こと酒井じゅんほ被告 ＳＮＳで謝罪 「今回の件はすべて私個人の責任であり、XGのメンバーには一切の落ち度はございません」





【 インスタグラムより引用 】



皆様へ



この度は、私の身勝手な行動により、関係者の皆様、ファンの皆様をはじめ、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。





長年にわたり私の活動を支え、信頼を寄せてくださった皆様の期待を裏切る形となってしまい、己の至らなさを深く反省しております。今回の事件を重く受け止め、自らの行動がいかに社会的な責任を欠き、応援してくださっているファンの皆様の想いを踏みにじるものであったかを痛感しております。弁明の余地はありません。今回の件はすべて私個人の責任であり、XGのメンバーには一切の落ち度はございません。 彼女たちは、常に真摯に音楽活動に向き合い、世界中の皆様に素晴らしい音楽を届けるべく、 日々尽力しております。身勝手なお願いではございますが、どうかXGのメンバーに対しては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。





今後につきましては、自分が起こしてしまった事の重大性を受け止め、二度と同じことを繰り返さないことをここに固く誓います。



私は、今回のことで、自ら会社の代表を辞任する決断をしました。もっとも、今回のことを単なる失敗や後悔で終わらすことなく、失った信頼を取り戻すため、もっと強い人間となり、 人生をかけて、自分自身ができる償いを全うできるよう、全力を尽くす所存です。



改めまして、関係各所の皆様、そして応援してくださった皆様に対し、心より深くお詫び申し上げます。







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コカインを使用したとして麻薬取締法違反の罪で起訴されたアーティストグループ「XG」の元プロデューサーの男が、身柄を勾留されていた警視庁東京湾岸警察署から保釈されました。

アーティストグループ「XG」の元プロデューサーで「SIMON」などとして活動する酒井じゅんほ被告（39）や、「エイベックス」の元社員ら男3人はきのう（24日）、麻薬取締法違反の罪で起訴されました。

東京地検によりますと、3人は今年2月、愛知県内のホテルの一室でコカインを使用した罪に問われています。東京地検は3人の認否を明らかにしていませんが、酒井被告は警視庁の取り調べに対しコカインの使用を認める供述をしていたということです。

東京地裁はきょう（25日）、酒井被告の保釈を認めていて、酒井被告側は保釈保証金200万円を納付していました。







【担当：芸能情報ステーション】